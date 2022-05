Vieni nel mio cuore Ultimo: testo e significato

- Advertisement -

Vieni nel mio cuore è il nuovo brano di Ultimo: andiamo a scoprire il testo e il significato della canzone dell’artista romano.

Ultimo fa il suo ritorno col brano Vieni nel mio cuore, canzone pubblicata mercoledì 25 maggio 2022. Andiamo a scoprire il testo e il significato del brano del cantante romano.

Vieni nel mio cuore: il significato della canzone di Ultimo

Ultimo scalda l’atmosfera in vista del suo imminente tour negli stadi, pronto finalmente a partire dopo due anni di rinvii. Lo fa con una canzone che parla proprio della gioia di partecipare a un concerto, della passione che questi eventi portano, della forza con cui riescono a entrare nel cuore degli artisti e del pubblico.

Vieni nel mio cuore: il testo della canzone di Ultimo

È una vita che ti penso oh oh oh

È una vita che non riesco più

A lasciarmi andare con me

È una vita che non cresco oh oh oh

Non so cosa dirti di me

Sento dentro come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Vieni nel mio cuore

Amore vieni, vieni nel mio cuore

È una vita che ti aspetto oh oh oh

Ma quando arrivi è difficile

Godere insieme a te

Sarà che tutto il mio pretesto oh oh oh

Per poi scrivere meglio di me

Ma è come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Vieni nel mio cuore

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Dimmi se è un sogno per te

Le cose che vedi

L’amore che cerchi e non trovi perché

Tu dimmi perché rimani lì in piedi

Come l’ultima volta

Come lui che non torna

Dimmi quelle parole

Vieni dentro al mio cuore

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore