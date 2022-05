Guendalina Tavassi come sta dopo l’Isola: è in condizioni disumane

- Advertisement -

Guendalina Tavassi dopo l’Isola dei Famosi ha dichiarato che il suo fisico non regge. Oggi sta ancora male?

La scelta di Guendalina Tavassi di abbandonare l’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti. Una decisione presa a malincuore da parte della ex naufraga ma necessaria per risolvere alcuni problemi personali. Tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 non si aspettavano che la donna potesse lasciare in anticipo l’avventura in Honduras e in particolare il fratello Edoardo ha salutato Guendalina in lacrime. La Tavassi, subito dopo aver lasciato il reality, ha potuto utilizzare nuovamente il cellulare e poter pubblicare video e foto sui social.

Un saluto ai fan e poi un video per ringraziare tutti per il sostegno e per il supporto ricevuto in tutte queste settimane. Successivamente Guendalina Tavassi ha raccontato le prime ore in albergo dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi. In particolare ha sottolineato la voglia di riabbracciare figli e il suo fidanzato e di poter parlare con tutti i suoi fan. La sorella di Edoardo ha inoltre raccontato un dettaglio che ha subito spaventato tutti i suoi followers. Nel video pubblicato su Instagram Guendalina Tavassi ha raccontato di aver mangiato e vomitato, un problema non di poco conto. “Però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa” ha commentato l’ex gieffina.

Non è la prima volta che un naufrago dell’Isola dei Famosi deve fare i conti con problemi d’alimentazione. La fame spinge coloro che hanno appena lasciato il reality a mangiare in maniera spropositata e spesso sregolata. Proprio per questo sono tantissimi i casi di naufraghi alle prese con difficoltà digestive dopo aver salutato l’isola proprio come successo a Guendalina.

Nella scorsa edizione infatti Awed, Ignazio Moser e Andrea Cerioli si sentirono male subito dopo aver concluso il reality. L’episodio però non ha scoraggiato Guendalina Tavassi che come si vede nelle storie su Instagram del fidanzato Federico Perna sta proseguendo la dieta per ingrassare. Sono infatti tanti i chili persi dall’ex naufraga che ora punta a rimettersi in forma per l’estate.