Chi è Robert Englund: Victor Creel in Stranger Things 4

Chi è Robert Englund? L’attore interpreta Victor Creel in Stranger Things 4, la cui prima parte è in streaming su Netflix dal 27 maggio.

Victor Creel è uno dei nuovi personaggi di Stranger Things 4. Scopriamo quello che c’è da sapere su questa aggiunta nel vasto panorama di Hawkins e chi è l’attore Robert Englund. Di seguito trovate tutti i dettagli.

Stranger Things 4 trailer finale

Stranger Things 4 Victor Creel chi è

I fan di Nightmare e dei film horror in generale hanno esultato nello scoprire che Robert Englund sarebbe stato coinvolto in Stranger Things 4. Una scelta decisamente vincente da parte dei Duffer, che si sono regalati la chance di lavorare con uno dei loro miti.

Il suo personaggio, Victor Creel, è cruciale nella narrazione della rtama di Stranger Things 4. Ha infatti per primo subito i devastanti effetti dell’opera maligna del villain di questa stagione: Vecna. Vive in un ospedale psichiatrico dagli anni ’50. Il mondo lo reputa un omicida senza scrupoli ma la realtà è diversa.

Stranger Things 4 Robert Englund chi è

Nato in California il 6 giugno 1947, Robert Englund è un attore, regista, cantante e doppiatore. Il suo nome è legato a doppio filo al personaggio di Freddy Krueger, protagonista della serie horror Nightmare. La sua carriera poteva essere molto diversa, considerando come abbia partecipato ai provini per Luke Skywalker in Star Wars. Ha recitato in V – Visitors, per poi trovare il ruolo della vita grazie a Wes Craven. Ha girato otto film nei panni di Freddy Krueger. Nel 1989 ha interpretato il Fantasma nel film Il fantasma dell’opera.

L’ultima pellicola cui ha perso parte è un horror del 2016, The Midnight Man. La sua lunga carriera televisiva lo ha visto spesso interpretare se stesso. È apparso in singoli episodi di Bones, Chuck, Supernatural, Criminal Minds e The Goldbergs. In Stranger Things ha invece molto più spazio, apparendo in nove episodi.

Robert Englund si è sposato per la prima volta nel 1968 con Elizabeth Gardner. Nel 1986 sposa Roxanne Rogers. I due lavorano anche insieme sul set del primo film da regista di lui, 976 – Chiamata per il diavolo. Durante questa produzione incontra la scenografa Nancy Booth, per la quale lascia la moglie, con la quale è sposato dal 1988.