Sulla Barca dell’oligarca canzone Checco Zalone testo significato

Checco Zalone ritorna a sorpresa in tour. Il comico ha annunciato le date in teatro pubblicando la canzone Sulla Barca dell’oligarca testo e significato

Ad un anno di distanza dall’ultima canzone, Checco Zalone torna con Sulla Barca dell’oligarca. Il comico e regista ha pubblicato sui social il video della nuova canzone, un modo per annunciare il tour in teatro con lo spettacolo Amore + IVA, undici anni dopo il suo spettacolo Resto Umile World Tour. Il debutto è in programma l’8 novembre 2022 a Firenze mentre dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023 sarà di scena a Milano presso il Teatro degli Arcimboldi. Il nuovo spettacolo teatrale di Checco Zalone toccherà anche Verona, Roma, Bologna, Napoli e Torino. In attesa del ritorno sulle scene Checco Zalone ha pubblicato la canzone Sulla barca dell’oligarca per ironizzare sulla società.

Sulla barca dell’oligarca significato

Checco Zalone descrive in Sulla barca dell’oligarca le vicende di Nicola Di Ciolla, guardia portuale che sequestra lo yatch di proprietà di un oligarca russo per “patriottismo” ma in realtà lo scopo è di utilizzare l’imbarcazione per navigare con i parenti e gli amici. Il viaggio nel lusso dura però poco perché l’assenza di benzina costringe la compagnia a fermarsi e ad attendere i soccorsi. A salvarli dal naufragio saranno gli albanesi.

Sulla barca dell’oligarca canzone Checco Zalone testo

Io Di Ciolla Nicola

già guardia portuale

faccio attualmente l’eroe nazionale

da quando che al porto arrivò sequestrato

il mega yotto di un russo magnato

Che ci passava ogni notte tra vodka e caviale e donne non male

fu proprio lì che pensai patriotticamente

immolo a mio figlio per l’occidente

Di Ciolla Vincenzo la tua comunione

sarà per i russi la granda sanzione

poi dissi a mia moglie

Boccuzzi Camilla chiami la sala e disdilla

Sulla barca dell’oligarca

com’è bello coi parenti a festeggiar

sulla barca dell’oligarca

pacifismo, comunione e libertà

Dopo la torta, la grappa e il dolcetto

dico ai parenti

Meh facciamo un giretto?

si va a Gallipoli, a Monopoli o invece?

un apericena alle isole grece?

ma fecesi largo l’anziana zia Nora

portatemi a Medjugora

Sulla barca dell’oligarca

com’è bello coi parenti a festeggiar

sulla barca dell’oligarca

pacifismo, comunione e libertà

Ma a rovinare la splendida festa

tutto ad un tratto lo yotto si arresta

vedo mio figlio dal pianto straziato

e dico la colpa, a papà, è del magnato

com’è c’ha i palazzi, jacuzzi e strafighe

c’hai le squadre nelle champion league

c’hai sta smania che vuoi l’Ucraina

e kitemurt non metti la benzina

Sulla barca dell’oligarca

rimanemmo quella notte in mezzo al mar

sulla barca dell’oligarca

non prendevano nemmanco i cellular

Sulla barca dell’oligarca

gli albanesi poi ci vennero a salvar