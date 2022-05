The Witches trama e cast

- Advertisement -

The Witches è un film del 2020 che mescola avventura, orrore e fantasy. Diretto da Robert Zemeckis, ha come protagonista Anne Hathaway.

Nel 2020 è uscito al cinema The Witches, proposto in italiano con il fedele titolo Le Streghe. Un film che adatta l’omonimo romanzo del 1983 di Roald Dahl, già portato al cinema nel 1990 con il titolo Chi ha paura delle streghe? La protagonista è Anne Hathaway ed ecco tutto quello che c’è da sapere.

The Witches trama

The Witches è ambientato sul finire del 1967. Il film racconta la storia di un giovane ragazzo rimasto orfano. Costretto a trasferirsi a Demopolis, piccolo paesino di campagna in Alabama. Vive con sua nonna, molto dolce nei suoi confronti e con la quale ha un ottimo rapporto.

Un giorno però i due incontrano un gruppo di donne che, la nonna scopre, sono streghe. La donna decide di allontanarsi dal paesino, così da proteggere il nipote, trascorrendo alcuni giorno al mare in una località vicina. Ignorano però che si tratta della stessa area scelta dalla Strega Suprema per riunire le proprie colleghe in una particolare convention. Sono attese streghe da tutto il mondo. Lo scopo? Attuare un diabolico piano che il giovane decide di boicottare per salvare l’umanità.

The Witches cast

La protagonista di The Witches è la Grande Strega Suprema, personaggio terrificante interpretato con grande trasporto da Anne Hathaway. Pronto a contrastarla vi è Jahzir Kadeem Bruno, che interpreta il bambino-topo del film. Sua nonna ha invece il volto di Octavia Spencer, mentre Stanley Tucci è il Sig. Stringer. A completare il cast vi sono Codie-Lei Eastick (Bruno Jenkins), Kristin Chenoweth (Mary/Gicia), Charles Edwards (Sig. Jenkins) e Chris Rock, che presta la vua voce come narratore.