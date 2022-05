Ospiti Fazio Che Tempo Che Fa 29 maggio: calcio e cinema

- Advertisement -

Ultima puntata della diciannovesima edizione di Che Tempo Che Fa. Gli ospiti di Fabio Fazio sono autentici fuoriclasse del calcio e del cinema

Per Che Tempo Che Fa arriva l’ultima puntata della stagione 2021/2022 in onda il 29 maggio. Fabio Fazio sarà come sempre affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback nel classico appuntamento della domenica sera di Rai 3. Per l’occasione sono tantissimi gli ospiti previsti con stelle del cinema e del calcio che animeranno il salotto di Che Tempo Che Fa. Spazio anche ovviamente a Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Orietta Berti, Mago Forest, Gigi Marzullo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Per l’ultima puntata dell’edizione in onda il 29 maggio ci sarano anche Lello Arena, Francesco Paolantoni, Enrico Brignano, Cristiano Malgioglio e Maurizio Ferrini.

A Che Tempo Che Fa ci saranno Tom Hanks e Austin Butler, i protagonisti di Elvis, film di Baz Luhrmann che racconta la vita e la musica di Elvis Presley. La pellicola è stata presentata al Festival di Cannes e sarà nelle sale italiane dal 22 giugno. Tom Hanks interpreta il Colonnello Tom Parker, manager di Elvis, mentre Austin Butler è il Re del rock’n’roll. Sarà l’occasione per i due attori di parlare della pellicola e in particolare del lavoro fatto per interpretare i due personaggi che nella realtà hanno vissuto un rapporto complicato e conflittuale. Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 29 maggio anche Pierfrancesco Favino, protagonista di Nostalgia film diretto da Mario Martone e anche questo presentato al Festival di Cannes.

Per la musica spazio ad Elodie che eseguirà dal vivo la canzone Bagno a mezzanotte. Ad una settimana di distanza dalla vittoria dello scudetto sarà in studio anche Stefano Pioli, allenatore del Milan e eletto il migliore della stagione 2021 2022. Non può mancare lo spazio dedicato all’attualità con Massimo Giannini, Tito Boeri, Lucia Goracci dagli Stati Uniti, Ilario Piagnerelli dall’Ucraina, Roberto Burioni e Michele Serra. In studio tra gli ospiti anche Corrado Augias e Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni.