Francesco De Leo chi è cantautore che ha accusato Calcutta di aggressione

Confusione al Mi Ami Festival, dove Francesco De Leo ha accusato di aggressione Calcutta: scopriamo chi è il cantante.

Il Mi Ami Festival ha fatto il proprio ritorno dopo la pandemia per un’edizione attesissima, ma che è terminata in modo molto controverso. A surriscaldare gli animi è stata una Instagram Story di Francesco De Leo, leader del gruppo L’Officina della Camomilla, che ha accusato il cantante Calcutta di aggressione. De Leo ha raccontato di essere stato colpito con un pugno in pieno volto dall’artista, che poi avrebbe anche minacciato un’amica del cantante, che stava cercando di calmare gli animi. Una denuncia pesante, che getta sicuramente delle ombre su Calcutta, il cui attacco d’ira è senza dubbio da condannare. Andiamo però a scoprire chi è Francesco De Leo, il cantante vittima di questo triste episodio.

Chi è Francesco De Leo

La carriera di Francesco De Leo è collegata al gruppo L’Officina della Camomilla, di cui è frontman da diversi anni. Il cantante è originario di Chiavari, è nato il 21 febbraio 1991 e la sua carriera musicale ha inizio nel 2008, quando fonda appunto la band L’Officina della Camomilla. La band vanta cinque album in studio e diversi singoli di successo come Un fiore per coltello, la loro canzone più ascoltata su Spotify.

Francesco De Leo ha anche intrapreso la carriera da solista, pubblicando nel 2018 il suo primo album dal titolo La Malanoche. A questo ha fatto seguito quest’anno Swarovski, ultima uscita del cantante ligure. Francesco De Leo e l’Officina della Camomilla sono dei protagonisti del panorama indie italiano, un gruppo con un nutrito seguito e sono stati quindi tra i protagonisti del Mi Ami, dove De Leo ha vissuto la spiacevole esperienza che lo ha portato alla denuncia contro Calcutta.

Piccola chiosa sulla vita sentimentale dell’artista: De Leo è molto riservato e non lascia trasparire quasi nulla, quindi non conosciamo i dettagli della sua sfera privata.