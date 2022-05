Mahmood in concerto a Nonantola: scaletta

- Advertisement -

Mahmood sarà protagonista del concerto a Nonantola il 31 maggio 2022: scopriamo tutte le informazioni sullo show.

Arriva agli sgoccioli il Ghettolimpo Tour di Mahmood, una grandiosa avventura che ha portato l’artista a esibirsi in giro per l’Italia e per l’Europa. Dopo la data zero a Trezzo sull’Adda, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2022 è stato protagonista di una serie di concerti nel cuore del Vecchio Continente, prima di vivere l’avventura all’Eurovision Song Contest insieme a Blanco e di ripartire col tour, stavolta per le principali città d’Italia. Ora l’avventura di Mahmood arriva alla sua conclusione, col concerto di Nonantola, ultima tappa del tour, originariamente prevista in realtà per il 14 maggio, poi spostata al 31. Ultimo capitolo di questa avventura per Mahmood, che poi dopo circa un mese di pausa ripartirà con l’attesissimo tour estivo, pronto a prendere il via il 7 luglio da Roma. Scopriamo dunque la scaletta del concerto di Mahmood a Nonantola.

Mahmood: la scaletta del concerto a Nonantola

Il cantante sarà di scena a al Vox Club di Nonantola, Modena, martedì 31 maggio 2022. è l’ultima data del Ghettolimpo Tour e al centro della scaletta ci sono chiaramente le canzoni di quest’ultimo album di Mahmood, un grandissimo successo che finalmente l’artista è riuscito a portare sui palchi d’Italia dopo tanta attesa. Il cd contiene grandissimi successi come Inyuasha, Dorado e Barrio, canzoni che sono diventate delle vere e proprie hit e ora sono pronte a scaldare il Vox Club di Nonantola.

Il concerto è completamente sold out, non ci sono più biglietti disponibili e l’attesa è dunque alle stelle. Andiamo a scoprire dunque quella che dovrebbe essere la scaletta di questo ultimo appuntamento del Ghettolimpo Tour di Mahmood:

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla Tunisia

Inyuasha

Il Nilo nel Naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi