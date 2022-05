Ronn Moss oggi: chi è la moglie e la vita in Puglia

- Advertisement -

Ronn Moss: andiamo a scoprire cosa fa oggi la grande star di Beautiful, tra i dettagli della sua vita privata e la sua scelta riguardo la Puglia

Il grande volto di Beautiful, Ron Moss, è protagonista martedì 31 maggio nella consueta puntata di Oggi è un altro giorno. Andiamo a vedere cosa fa oggi l’attore, tra i dettagli della sua vita privata e la decisione di andare a vivere in Puglia.

Ronn Moss: chi è la moglie dell’attore

Si chiama Devin Renee DeVasquez la moglie di Ronn Moss. La donna è nata il 25 giugno 1963 a Baton Rouge, in Louisiana, da padre spagnolo e madre irlandese. Dopo aver studiato marketing e scienze della salute, nel 1986 è diventata una piccola star grazie alla vittoria nel talent show Star Search. Un successo che gli è valso 100.000 dollari e che le ha garantito molta risonanza, rendendola una delle prime ragazze ispaniche ad apparire sulla copertina di Playboy. La donna è diventata poi una blogger e scrittrice di successo, pubblicando diversi libri e collaborando con rinomati magazine.

Ronn Moss oggi: la Puglia

Ronn Moss è diventato una grande star in Italia grazie alla sua partecipazione a Beautiful nel ruolo di Ridge e il nostro paese è diventato una sorta di patria d’adozione per l’attore. L’esperienza con la soap opera ha avuto termine nel 2012, quando Ronn ha deciso di abbandonare la serie e di dedicarsi alla sua attività musicale, rimettendo su i Player, band con cui ha avuto successo a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.

A suggellare il legame tra l’attore e l’Italia c’è stata la decisione che Ronn ha preso insieme alla moglie di comprare una casa in Puglia, nello specifico una masseria a Fasano, dove l’attore si dedica alla produzione del vino. Ronn ha raccontato di voler vivere almeno sei mesi l’anno in Puglia e ha festeggiato proprio qui in Italia i suoi 70 anni.