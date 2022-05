Soleil Sorge quando entra all’Isola dei Famosi con Vera Gemma? Saltata?

- Advertisement -

Isola dei famosi: quando vedremo l’ingresso nello show di Soleil Sorge e Vera Gemma? Scopriamo tutto sulla situazione

Pronta una grandissima novità per quanto riguarda questa edizione dell’Isola dei famosi, l’ennesima di una stagione che sta regalando tantissime emozioni. L’Isola dei famosi 2022 sta regalando momenti importanti ai fan, raccogliendo un consenso sempre più ampio tanto da essere prolungato. Ora è pronta una nuova novità per gli spettatori, ovvero l’ingresso di due grandi protagoniste pronte a dare un pizzico di pepe alla situazione sull’isola: scopriamo quando fanno il loro ingresso Soleil Sorge e Vera Gemma.

Isola dei famosi: quando entrano Soleil Sorge e Vera Gemma

Le due sono pronte al grande rientro nello show. Soleil è stata naufraga nel 2019, Vera nel 2021 e ora stanno per sbarcare nuovamente sull’isola. In realtà il loro approdo in Honduras è già avvenuto, ma all’insaputa dei concorrenti. La presentazione ufficiale delle due nuove protagoniste arriverà nella prossima puntata, prevista per lunedì 6 giugno 2022. Fino a quel momento, Soleil Sorge e Vera Gemma saranno in incognito in Honduras, pronte a essere la grandissima novità della prossima puntata.

Le due entrano in gioco come Le piratesse e nella loro presentazione hanno già dato qualche indicazione importante. Vera ha ammesso la sua preferenza per Edoardo Tavassi, mentre Soleil ha indicato Nicolas Vaporidis come il suo favorito e Nick Luciani come il primo da eliminare. Insomma, pronta una grande novità nell’Isola dei famosi, con la prossima puntata assolutamente da non perdere.

Soleil all’Isola: la reazione di Alex Belli

Soleil torna protagonista in un reality show dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6, avventura condivisa anche con Alex Belli, con cui la donna ha dato vita a un triangolo amoroso che ha tenuto alto il dibattito per tutta la durata dello show. L’uomo, appresa la notizia della partecipazione di Soleil, sui social network ha criticato aspramente la sua scelta, accusando la donna di incoerenza. Rapporti non cordiali dunque tra i due dopo la fine del GF Vip.