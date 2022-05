Uomini e Donne Luca e Soraia stanno insieme dopo la scelta? L’indizio

- Advertisement -

A Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Luca Salatino: Soraia. La reazione di lei e il discorso di lui non hanno convinto molto i fan. Stanno insieme o si sono già lasciati?

Luca Salatino ha scelto Soraia Allam Ceruti nello studio di Uomini e Donne sono scesi i petali rossi. La mora corteggiatrice di origini orientali ha infatti detto sì. I due hanno ballato e si sono dati un lungo bacio appassionato. Non è mancata la battuta in chiusura del tronista romano “stasera nun se dorme”. Perché allora tanti fan del dating show condotto da Maria De Filippi si chiedono: Luca e Soraia stanno insieme dopo la scelta? La risposta non è un sì certo come ci si aspetterebbe.

Prima di tutto già dopo la decisione di Luca, Soraia ha reagito con un po’ di freddezza chiedendo più volte al tronista perché nell’ultima esterna si era comportato in maniera distaccata e non ha ricevuto una vera risposta. La stessa Soraia non si aspettava di essere scelta come riferito a Maria De Filippi prima del momento cruciale del percorso. Inoltre proprio la corteggiatrice ha colpito per la risposta data a Luca Salatino. Il tronista aveva lasciato lo studio sottolineando che non avrebbero dormito la sera non di certo per parlare. Soraia ha invece replicato alla battuta con un lampante “sì perché abbiamo molto da dirci”.

Già da giorni si parla della possibile rottura immediata tra Luca e Soraia dopo la scelta a Uomini e Donne. Infatti molti utenti hanno segnalato che il tronista è spesso in compagnia di Matteo Ranieri, mentre la corteggiatrice ha pubblicato delle stories su Instagram che hanno il sapore di frecciate. Ovviamente il regolamento del dating show condotto da Maria De Filippi prevede che non si possano pubblicare foto o video della coppia prima della scelta. C’è quindi attesa per scoprire se Luca e Soraia siano realmente insieme e tutti attendono il loro primo selfie di coppia.

Non è la prima volta che a Uomini e Donne dopo il sì e i petali rossi, una coppia non prosegue subito dopo la scelta. Era già accaduto con Angela Nasti e Alessio, Sara Affi Fella e Luigi, Giulia Cavaglia e Manuel.