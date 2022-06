Chi è Nina Marker modella video Supermodel dei Maneskin

- Advertisement -

Nina Marker: scopriamo chi è la modella protagonista del video della canzone Supermodel dei Maneskin e di che malattia soffre.

Sta conquistando tutti il video di Supermodel, nuovo singolo dei Maneskin uscito qualche settimana fa. Il videoclip del brano è stato girato a Londra e contiene tutta una serie di riferimenti hollywoodiani e si avvale della presenza di una famosissima modella come Nina Marker, celebre anche per il suo attivismo sul tema della disabilità, di cui lei stessa soffre. Scopriamo dunque tutto su di lei e sulla sua malattia.

Chi è Nina Marker

Nina Marker è una giovane modella, nata nel 1997. Sin da giovane si è affermata con forza nel mondo della moda, sfilando a soli 19 anni nelle più importanti passerelle del mondo come quelle di Parigi e Milano e attirando le mire dei più importanti brand di moda del mondo. Da anni dunque Nina Marker è un punto di riferimento nel mondo della moda, ha sfilato in tutto il mondo e per i più grandi marchi di moda e soprattutto si è fatta paladina del tema della disabilità, tematica che la riguarda molto da vicino.

Nina Marker: la malattia di cui soffre

Tramite il proprio profilo Instagram, la ragazza ha rivelato al mondo di soffrire della sindrome di Asperger, una particolare forma di autismo. La modella dunque ha cercato in ogni modo di sfruttare la propria visibilità per sensibilizzare il grande pubblico sul tema della disabilità, facendosi volto e simbolo delle persone affette da disabilità e di come le difficoltà possono essere superate ed è possibile avere una vita normale convivendo con la malattia.

La storia di Nina è quindi anche un bel racconto di rivincita personale, di forza di volontà e di speranza. La protagonista del video di Supermodel è già una vera e propria icona della moda e la sua attività è caratterizzata da un forte attivismo.