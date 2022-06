- Advertisement -

Dance with me è una commedia romantica del 1998. Una piccola chicca da riscoprire con la splendida Vanessa L. Williams.

Ecco tutto quello che sappiamo di Dance with me. Un salto nel passato fino agli ultimi anni dello scorso secolo. Una commedia romantica che vive dell’alchimia tra i due protagonisti, Vanessa L. Williams e il cantante portoricano Chayanne.

Dance with me trama e cast

Rafael Infante, interpretato da Chayanne, è un ragazzo che decide di lasciarsi alle spalle Santiago de Cuba, dov’è nato e cresciuto, dirigendosi a Houston. Il suo destino è racchiuso tra le mura dell’Excelsior Dance Studio, scuola di ballo gestita da John Burnett, interpretato da Kris Kristofferson.

L’insegnante è Ruby Sinclair, che ha il volto di Vanessa L. Williams. Il suo stile è molto aggressivo e in breve i due si ritrovano in un locale a ballare. La passione esplode in pista e non solo. Tornano a casa, dove ad attenderla c’è il figlioletto di lei, Peter. Il piccolo sta crescendo senza un padre, che è andato via. L’intesa è palpabile e i due si baciano. Sembra poter nascere qualcosa di incredibile, anche se la loro mente dovrebbe concentrarsi totalmente sugli imminenti campionati del mondo a Las Vegas.

Patricia, che ha il volto di Jane Krakowski, dovrebbe fare coppia con John ma rifiuta. Lui sceglie allora Rafael. Ruby si ritrova esclusa e dice al giovane che parteciperà a tutti i costi, affiancando Julien, ovvero Rick Valenzuela, il padre di Peter. Sale la tensione tra John e Rafael, con quest’ultimo che rivede Ruby a Las Vegas e le dice d’essere pronto a tornare a Cuba. La tensione è alle stelle, tra segreti taciuti per anni e un amore che attende di sbocciare. A completare il cast vi sono Joan Plowright (Bea Johnson), Beth Grant (Lovejoy) e Harry Groener (Michael Michaels).