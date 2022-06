Quando va in onda l’isola dei famosi 2022? Sospesa e nuova data

- Advertisement -

Quando va in onda l’Isola dei famosi 2022? Scopriamo tutto quanto sulla programmazione del reality show per questo ultimo mese.

L’Isola dei famosi si avvicina alla sua conclusione, stiamo entrando nell’ultimo mese di gioco e gli appuntamenti con le puntate del reality show si fanno sempre minori. La finale è prevista per fine maggio, una scelta adottata in corso, un po’ come successo con l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, con la conclusione che è stata posticipata in corso. I cambiamenti occorsi alla forma del reality hanno portato anche ad alcune turbolenze della programmazione. Prima è stato annullato il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì, poi è stato ripristinato, ma ora viene nuovamente tolto, perché venerdì 3 giugno l’Isola dei famosi non va in onda: scopriamo perché.

Quando va in onda l’Isola dei famosi: tutti i dettagli

Rimane fisso l’appuntamento del lunedì, che costituisce il punto di riferimento della programmazione del reality quest’anno. Rimane però un mistero l’appuntamento del venerdì, che in questa settimana salta, ma non è ancora chiaro se tornerà nella prossima. Rimangono misteriose anche le motivazioni che hanno portato alla scelta di sospendere lo show questa settimana, forse con l’avvicinarsi della finale Ilary Blasi e la produzione hanno deciso di ripristinare un appuntamento settimanale, ma c’è anche da considerare la sovrapposizione con il concerto DallArenaLucio su Rai 1, un evento molto importante con cui Mediaset potrebbe aver voluto evitare il confronto.

Insomma, qualunque sia la ragione, venerdì 3 giugno l’Isola dei famosi non andrà in onda. Il programma farà il proprio ritorno regolarmente lunedì 6 giugno, quando quindi scopriremo l’esito del televoto che vede affrontarsi Estefania Bernal e Lory Del Santo. Dopo il 6 giugno, ci sarà quindi da capire se l’Isola dei famosi resterà in programma con una puntata a settimana, o se il doppio appuntamento verrà ripristinato e mantenuto come per gran parte di questa edizione.