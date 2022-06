Elton John in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Elton John sarà protagonista di un attesissimo concerto a Milano: scopriamo la scaletta dello show.

Il 4 giugno andrà in scena uno dei concerti più attesi dell’anno. Allo stadio San Siro di Milano arriva una leggenda della musica come Elton John, che sbarca dunque nella penisola per la sua unica data italiana, una notte che promette di rimanere iscritta nella storia perché, come si evince dal nome del tour (Farewell Yellow Brick Road The Final Tour) questa dovrebbe essere l’ultima tournée della carriera del cantante e quindi l’ultimo concerto italiano. Tantissima l’attesa dunque, con Elton John che arriverà a Milano dopo che avrà suonato a Buckingham Palace per il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II. Concerto reale e poi aereo per Milano, dove Elton John è atteso da una marea di fan italiani pronti a dargli l’ultimo saluto. Scopriamo dunque la possibile scaletta del concerto.

Elton John: la scaletta del concerto di Milano

Sabato 4 giugno dunque è la data dell’ultimo concerto italiano di Elton John, nella splendida cornice dello stadio San Siro di Milano. Una notte attesissima, in cui il cantante si esibirà nei più grandi successi della sua carriera. Stando ai concerti precedenti del tour, questa dovrebbe la scaletta dello show a Milano di Elton John:

Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don’t Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

Cold Heart

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road