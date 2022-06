Ospiti ultima puntata Domenica In 5 giugno

- Advertisement -

Domenica In arriva al suo ultimo appuntamento: scopriamo dunque tutti gli ospiti del programma per la puntata di domenica 5 giugno.

Arriva a conclusione questa stagione di Domenica In. Il salotto di Mara Venier chiude i battenti con un ultimo appuntamento previsto per domenica 5 giugno: andiamo a scoprire tutti gli ospiti di quest’ultima puntata della stagione.

Domenica In: gli ospiti della puntata di domenica 5 giugno

Appuntamento alle ore 14:00 di domenica 5 giugno per l’ultima puntata del talk show diretto da Mara Venier. Domenica In andrà poi a terminare un po’ prima del solito, alle ore 15:50, per passare il testimone poi, alle ore 16:00, alla diretta dell’attesissima Parata del Giubileo, volta a celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II. Prima dunque dell’evento in diretta da Londra, assisteremo alla solita sfilata di attesissimi ospiti pronti ad animare il primo pomeriggio di Rai 1.

Ampio spazio alla musica per quest’ultima puntata di Domenica In. In studio arriverà Bobby Solo, pronto a vestire i panni del cerimoniere della rubrica Canzone a Richiesta. Ci sarà poi Fabrizio Moro, reduce dall’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo, e pronto a presentare il suo nuovo singolo Oggi. Moro sarà poi raggiunto in studio da Ermal Meta e i due insieme canteranno Non ci avete fatto niente, canzone con cui hanno vinto il Festival di Sanremo. Il cantante di origini albanesi inoltre presenterà il suo nuovo libro Domani e per sempre, incentrato sul racconto della guerra da parte di un ragazzo.

Non finiscono gli appuntamenti con la musica, perché in collegamento ci sarà Cesare Cremonini, mentre in studio arrivera Francesco Gabbani, che si esibirà con Volevamo essere felici e Spazio Tempo. Infine, presenti in studio anche Andrea Sannino e Franco Ricciardi, pronti a presentare il loro nuovo brano Te voglio troppo bene, e Bruno Venturini, che si esibirà in Reginella. Tanta musica dunque e tantissimi ospiti per l’ultimo appuntamento di questa stagione di Domenica In.