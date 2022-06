Cesare Cremonini scaletta 2022: la speranza dei fan

- Advertisement -

Pronto a partire l’attesissimo tour estivo di Cesare Cremonini: scopriamo la scaletta dei concerti dell’artista.

Sarà un’estate caldissima per Cesare Cremonini, che sarà protagonista di una serie di concerti negli stadi italiani. Otto date, dall’esordio del 9 giugno a Lignano Sabbiadoro fino al grandissimo finale all’Autodromo di Imola: gran parte dei biglietti del tour sono ormai stati venduti, ma resta ancora qualche disponibilità sporadica per poter assistere a questi incredibili eventi. In attesa dunque dell’inizio di questo attesissimo tour, andiamo a scoprire quella che potrebbe essere la scaletta dei vari concerti di Cremonini.

Cesare Cremonini tour 2022: scaletta

Il cantante non ha annunciato la scaletta ufficiale dei concerti, ma ha stuzzicato l’attenzione dei fan annunciando tantissime sorprese. Si profila dunque una serie di show incredibili, con protagonista la grandissima produzione discografica di Cremonini. Largo spazio sarà dato sicuramente ai pezzi dell’ultimo album del cantante, La Ragazza del futuro, uscito lo scorso 24 febbraio, ma sicuramente ci sarà spazio anche per i vecchi successi dell’artista come Il comico, Marmellata #25 e La nuova stella di Broadway. Tanta curiosità c’è sicuramente per sapere se Cremonini canterà anche le canzoni dei Lunapop, da 50 Special a Vorrei, canzone che il cantautore potrebbe riportare in scena dopo tanti anni. La cosa certa è che la speranza dei fan sta proprio nella possibilità di riascoltare questi successi del passato e chissà che il cantautore non li soddisfi.

C’è attesa dunque per scoprire la scaletta ufficiale del tour di Cesare Cremonini, pronto a partire giovedì 9 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Ecco tutte le date del tour: