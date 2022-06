Manifest 4 video anteprima: quando esce la prima parte?

- Advertisement -

Prima clip di Manifest 4. La serie TV, cancellata, è stata salvata da Netflix che propone al pubblico gli ultimi 20 episodi divisi in due parti.

Durante la prima giornata della Geeked Week è stata mostrata una clip di Manifest 4 che ha esaltato i fan dello show. Il creatore Jeff Rake si era detto amareggiato per la conclusione della storia quando si era soltanto a metà del racconto. Ecco poi la chance data da Netflix, che darà la possibilità di chiudere la narrazione, anche se più in fretta del previsto. Ecco il primo sguardo e cosa ci dice.

Manifest 4 clip Netflix

Non sappiamo ancora quando uscirà Manifest 4 ma è certo che avrà 20 episodi. Un ultimo ciclo diviso in due parti, com’è ormai consuetudine per Netflix. Basti pensare a Ozark, Better Call Saul, La Casa di Carta e Stranger Things.

Finalmente calerà il sipario sui passeggeri del volo 828. I fan non sono entusiasti all’idea di dover rinunciare a parte del racconto ma, al tempo stesso, possono dirsi sollevati. Tutto ciò poteva terminare con un nulla di fatto. Netflix ha salvato lo show dalla cancellazione, concedendo 20 episodi, come fatto in passato con Lucifer e non solo. Stavolta però le richieste dei fan non serviranno. La serie si concluderà con la quarta stagione e non vi saranno ridiscussioni.

Primo sguardo alla serie con una clip tratta da Manifest 4 mostrata durante la Geeked Week. Occhi puntati su Michaela, che arriva al porto e indossa il suo cappello della Polizia e cerca di non dare nell’occhio. Prova a farlo fino a quando non si ritrova dinanzi uno spettacolo inquietante ma soprattutto a un numero che conosce molto bene.

Manifest 4 clip video

Manifest 4 quando esce

Non è stata fornita una data ufficiale per l’uscita di Manifest 4. Il fatto che sia stata mostrata una clip video, però, lascia ben sperare i fan per un lancio nel corso del 2022. La prima parte potrebbe fare il proprio esordio tra non molto magari tra settembre e ottobre, costringendo poi i fan ad attendere dicembre per la seconda. Si tratta di tempistiche realistiche che rispecchiano i programmi passati di Netflix. Staremo a vedere.