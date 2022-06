Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari 2022: arriva il tour estivo

- Advertisement -

I Pinguini Tattici Nucleari stanno per partire col proprio tour: scopriamo la possibile scaletta dei concerti della band.

Sarà un’estate ricca di appuntamenti per i Pinguini Tattici Nucleari, pronti a partire finalmente col loro tour dopo anni di rinvii a causa della pandemia. La tournée prende infatti il nome di Dove eravamo rimasti tour e unisce ad alcune date vecchie altre nuove, per un’avventura lunga tutta l’estate. Andiamo a scoprire la possibile scaletta dei concerti della band.

Pinguini Tattici Nucleari tour 2022: scaletta

Cìè tantissima attesa per conoscere la scaletta dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari. Il tour non è ancora partito, prenderà il via il 14 giugno, e la band non ha ancora annunciato la lista delle canzoni che canterà, ma tramite i propri canali social si è divertita a giocare coi fan dando alcuni indizi. Troveranno sicuramente spazio le canzoni provenienti dall’ultimo EP, Ahia, e dall’ultimo album Fuori dall’Hype, ma anche la recentissima Giovani Wannabe e successi del passato come Irene.

In attesa di conoscere la scaletta completa, ecco tutti gli appuntamenti col tour dei Pinguini Tattici Nucleari:

martedì 14 giugno 2022 – Conegliano (TV) – Zoppas Arena

giovedì 16 giugno 2022 – Padova – Kioene Arena

venerdì 17 giugno 2022 – Montichiari (BS) – PalaGeorge

domenica 19 giugno 2022 – Firenze – Nelson Mandela Forum

lunedì 20 giugno 2022 – Firenze – Nelson Mandela Forum

mercoledì 22 giugno 2022 – Roma – Palazzo Dello Sport

giovedì 23 giugno 2022 – Roma – Palazzo Dello Sport

sabato 25 giugno 2022 – Eboli (SA) – Palasele

lunedì 27 giugno 2022 – Torino – Pala Alpitour

giovedì 30 giugno 2022 – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

sabato 2 luglio 2022 – Ancona – PalaPrometeo

lunedì 4 luglio 2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum

mercoledì 6 luglio 2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum

giovedì 7 luglio 2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum

sabato 9 luglio 2022 – Parma – Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale

domenica 10 luglio 2022 – Alba (CN) – Collisioni Festival c/o Piazza Medford

giovedì 14 luglio 2022 – Cosenza – Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo

sabato 16 luglio 2022 – Catania – Wave Summer Music c/o Villa Bellini

venerdì 22 luglio 2022 – Bergamo – Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera

domenica 24 luglio 2022 – Servigliano (FM) – NoSound Fest c/o Parco della Pace

martedì 26 luglio 2022 – Genova – Balena Festival c/o Arena del Mare

venerdì 29 luglio 2022 – Francavilla Al Mare (CH) – Shock Wave Festival – Lungomare Tosti

domenica 31 luglio 2022 – Matera (MT) – Sonic Park Matera c/o Cava del Sole

lunedì 8 agosto 2022 – Verona – Arena di Verona

sabato 13 agosto 2022 – Cattolica (RN) – Arena Regina