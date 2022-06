Wednesday teaser trailer della serie Netflix

- Advertisement -

Sembra tutto pronto per Wednesday, serie di Tim Burton per Netflix su Mercoledì della Famiglia Addams.

Diamo un primo sguardo a Wednesday, nuovo progetto di Tim Burton che approda su Netflix con una serie cucita addosso a Jenna Ortega, protagonista che darà vita a uno dei personaggi più amati della Famiglia Addams, Mercoledì.

Wednesday di Tim Burton

Il teaser trailer di Wednesday è molto breve ma riesce a mostrarci come Jenna Ortega si sia calata nel personaggio di Mercoledì in maniera ottima. Siamo curiosi di scoprire altro sulla serie, anche se alcune informazioni vi sono già. Si tratta di un giallo dai toni investigativi e, neanche a dirlo, soprannaturali. Ci troviamo negli anni in cui Mercoledì è una studentessa della Nevermore Academy. Non mancheranno dei misteri e sarà lei a provare a farvi luce. Cos’è accaduto alla città? Come si spiega la frenesia omicida che colpisce tutti? Un segreto va svelato e riguarda proprio la sua famiglia.

Wednesday teaser trailer

Wednesday cast

Sappiamo che Jenna Ortega è la protagonista di Wednesday, nei panni di Mercoledì. Ad affiancarla sul set vi sono Gwendoline Christie (Larissa Weems, presidente della Nevermore Academy), Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes White, Jamie McShane, Thora Birch, e Riki Lindhome. Vi sarà anche il ritorno dell’amatissima Christina Ricci, che ha interpretato Mercoledì nei film degli anni Novanta