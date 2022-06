Peaky Blinders 6 quando esce, a che ora su Netflix

- Advertisement -

Peaky Blinders 6 è l’ultima stagione dell’amata serie TV con Cillian Murphy. Ecco quando esce su Netflix in streaming.

I fan dello show di Steven Knight attendono con ansia gli ultimi sei episodi, che arriveranno in Italia su Netflix, come di consueto. Ecco quando esce Peaky Blinders 6 e da che ora sarà disponibile per lo streaming.

Peaky Blinders 6 trama

Nel finale della quinta stagione di Peaky Blinders abbiamo visto Tommy mettere in atto il proprio piano per uccidere Oswlad Mosley. Questo è miseramente fallito, concludendosi con la morte di alcuni carissimi personaggi. Il protagonista non può che interrogarsi su chi l’abbia tradito e in Peaky Blinders 6 lo ritroviamo ancora incredulo e pronto al suicidio.

Scopriamo che un’organizzazione ha voluto che le cose andassero in questo modo. Le fila sono tirate dall’alto e Tommy dovrà accettarlo. Scopre però che tra i morti vi è anche Polly. I suoi nemici hanno deciso di privarlo di uno dei membri chiave della sua organizzazione. Ciò non fa che acuire il divario tra Tommy e Michael, con quest’ultimo che accusa direttamente lo zio e medita vendetta.

Dopo un salto temporale di quattro anni, troviamo i Peaky Blinders sul punto di gettarsi nel commercio dell’oppio. Tommy è pronto a stringere un accordo con i suoi nemici giurati: i nazi. Tutto ancora una volta parte di un grande schema, che potrebbe mettere in pericolo la sua vita e quella dei suoi cari.

Peaky Blinders 6 quando esce

Peaky Blinders 6 è andato in onda dal 27 febbraio al 3 aprile 2022 su BBC. L’ultima stagione sarà invece disponibile in Italia e nel resto del mondo in streaming su Netflix. La data d’uscita è fissata per il 10 giugno a partire dalle ore 9.00 del mattino.