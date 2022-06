Cesare Cremonini in concerto a Lignano Sabbiadoro: scaletta

- Advertisement -

Il tour di Cesare Cremonini negli stadi parte da Lignano Sabbiadoro: scopriamo la scaletta del concerto.

Uno dei tour più attesi di tutto l’anno sta per prendere il via. Giovedì 9 giugno ci sarà la data zero del tour negli stadi di Cesare Cremonini: si parte da Lignano Sabbiadoro, dallo stadio Teghil. Sui social l’artista ha espresso tutta la propria carica per l’inizio di questa straordinaria avventura, deliziando i fan con alcuni scatti che non fanno altro che aumentare l’hype per gli imminenti show in giro per l’Italia. Dopo settimane di prove e preparativi, dunque, tutto è pronto e il tour di Cesare Cremonini sta per prendere il via. Dopo Lignano Sabbiadoro, nel weekend l’artista sarà protagonista a Milano, poi sarà la volta di altri stadi della penisola fino al gran finale di sabato 2 luglio all’autodromo di Imola. Andiamo dunque a scoprire la possibile scaletta dello show dell’ex frontman dei Lunapop.

Cesare Cremonini: la scaletta del concerto a Lignano Sabbiadoro

Non è stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto della data zero a Lignano Sabbiadoro, né quelle degli altri concerti del tour. L’attesa quindi è particolarmente alta perché con l’avvio del tour scopriremo anche la scaletta che contrassegnerà anche gli altri concerti dell’artista bolognese. La grande notizia è il ritorno in live di Qualcosa di grande, uno dei brani più amati della sua esperienza con i Lunapop, che Cremonini torna a fare live dopo più di venti anni.

Spazio a brani del passato dunque, ma soprattutto all’ultimo album dell’artista, La Ragazza del futuro, pubblicato lo scorso 25 febbraio. Si tratta del settimo album in studio di Cremonini e contiene singoli molto amati come Colibrì e la title track La Ragazza del futuro. Cremonini è pronto a continuare a vivere il suo grande 2022: dopo Sanremo e il nuovo album, ora è il momento dell’attesissimo tour negli stadi di tutta Italia.