Innamorato pazzo canzone testo VIDEO

Innamorato pazzo: andiamo a scoprire il testo e il video della celebre canzone della serenata di Adriano Celentano a Ornella Muti.

Adriano Celentano e Ornella Muti sono i protagonisti di Innamorato pazzo, film del 1981 diretto da Castellano e Pipolo, che racconta le vicende della principessa Cristina e dell’autista Barnaba Cecchini. La giovane reale, interpretata da Ornella Muti, si reca in visita di Stato a Roma e conosce l’autista che ha le sembianze di Adriano Celentano. Durante il soggiorno nella Capitale, Cristina si perde e incontra Barnaba, che s’innamora immediatamente di lei. L’uomo cerca quindi un modo per conquistare i favori della principessa e decide di cimentarsi in un’indimenticabile serenata, che rappresenta uno dei momenti più famosi del film. Alla fine Barnaba riesce a sposare Cristina con l’aiuto dell’intera città, che realizza una colletta per rendere l’uomo appetibile agli occhi dei genitori della principessa, che cercavano un pretendente ricco per la figlia.

Come detto, il momento più famoso del film è sicuramente la serenata che Celentano riserva a Ornella Muti, scena iconica del cinema italiano. Andiamo dunque a scoprire il testo e il video di quella canzone.

Innamorato pazzo: il testo della canzone della serenata

Nel pieno della notte, Barnaba cerca di conquistare Cristina con una dedica d’amore, cantando sulle note de Il barbiere di Siviglia la sua canzone, conosciuta col nome Cotto Cottissimo. Ecco il testo:

Ah! Lui alla notte non puo piu dormire mai,

Ah! Lui di giorno non sa che soffrire sai.

Non lo fa vivere

Gli da dolore

Prova l’amore

Per quella la, per quella la!

Cotto cottissimo, cotto cottissimo

È innamorato di quella la!

Cotto cottissimo, cotto cottissimo

È innamorato di quella la!

Innnnnamorato

Di quella la, di quella la!

Cotto cottissimo, cotto cottissimo

È innamorato di quella la!

Cotto cottissimo, cotto cottissimo

È innamorato di quella la!

Innnnnamorato

Di quella la, di quella la!!!

Cotto cottissimo, cotto cottissimo

È innamorato di quella la!

Cotto cottissimo, cotto cottissimo

È innamorato di quella la!

Innnnnamorato

Di quella la, di quella la!!!

È innamorato di quella la!

È innamorato di quella la!

Di quella la, di quella la!!!