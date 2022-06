Isola dei famosi Edoardo che fine ha fatto: ritorno e beffa?

- Advertisement -

Isola dei famosi 2022 apprensione per Edoardo Tavassi che fine ha fatto il fratello di Guendalina? Il suo problema di salute

Che fine ha fatto Edoardo Tavassi? I fan dell’Isola dei Famosi non fanno altro che chiedersi da ore qual è il problema di salute del fratello di Guendalina che lo ha tenuto per giorni lontano dai naufraghi. Apprensione finita per i fan del simpatico concorrente di origini romane. Come si apprende dal daytime dall’Isola la fine che ha fatto Edoardo Tavassi è diversa da quella di Marco Cucolo: il naufrago di Roma non è uscito dal reality per far ritorno in Italia. Il fratello di Guendalina è tornato a Cayo Cochinos dai suoi colleghi di avventura televisiva.

Il maggiore dei Tavassi aveva un problema di salute, nello specifico un problema a un dente che lo ha tenuto per giorni in infermeria sotto osservazione. Edoardo ora sta bene e non si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2022. Anzi il riposo forzato ha fatto bene al fratello di Guendalina che ha sentito in particolare la mancanza di una naufraga: Mercedesz Henger che ha potuto riabbracciare con trasporto. Le ultime news dall’Isola parlano dunque dell’ennesimo avvicinamento tra Edoardo e la figlia di Eva Henger che però fino ad ora non ha portato a nulla di concreto se non una simpatia evidente tra i due.

Siamo a un passo dalla finale e c’è chi immagina che i due prima della conclusione della loro avventura possano finalmente iniziare una storia. Fin dai primi avvicinamenti, Edoardo ha sempre negato la possibilità di poter vivere un’eventuale frequentazione all’interno di un contesto così particolare come L’Isola dei Famosi ma settimana dopo settimana i due sono sempre più vicini e non è escluso che possa succedere qualcosa in Honduras prima della fine del reality condotto da Ilary Blasi.