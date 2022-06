Isola dei Famosi 2022 Ilary Blasi e Alvin nuove battute piccanti

- Advertisement -

All’Isola dei Famosi 2022 ieri sera 13 giugno Ilary Blasi e Alvin di nuovo protagonisti con battute sopra le righe

All’Isola dei Famosi 2022 anche nella puntata di ieri sera 13 giugno Ilary Blasi e Alvin hanno dato il meglio di loro stuzzicandosi con battute capienti. Se la scorsa puntata del reality, la conduttrice ha ironizzato sul significato di scopofobia, nell’ultima puntata andata in onda del programma del lunedì di Canale 5 si è passati a parlare di prestazioni. Facile intuire il doppio senso che Ilary Blasi e Alvin hanno voluto dare al significato di questa parola.

Tutto è nato ieri sera 13 giugno quando all’Isola dei Famosi 2022 la conduttrice ha iniziato a fare battute sulle prestazioni professionali dell’inviato di Honduras. “Ma che sai fa Alvin? Sai solo spiegà i giochi Alvin” ha esclamato la moglie di Totti facendo allusioni piccanti con l’obiettivo di divertire il pubblico oltre che scherzare con il collega. Alvin prontamente ha replicato “Con tutto quello che ho fatto in Honduras..” facendo riferimento al suo percorso da inviato all’Isola dei Famosi. “Allora mi fai vedere qualche peculiarità” ha ribattuto Ilary Blasi da studio scatenando l’ilarità del pubblico presente e quello a casa.

A dare manforte alle battute tra la Blasi e Alvin anche gli opinionisti del reality Nicola Savino e Vladimir Luxuria che spesso nel corso della puntata di ieri sera del programma di Canale 5 hanno stuzzicato entrambi su quello che è ormai un siparietto classico dello show. Come sempre su Twitter Alvin e Ilary all’Isola dei Famosi sono in tendenza perché la loro simpatia è uno dei motivi che spingono il pubblico a seguire il reality con interesse. Il conduttore radiofonico di R101 ha voluto sfidare così la moglie di Totti mostrando le sue doti da giocoliere ma è stato prontamente liquidato con le parole “vabbè il semaforo è verde andiamo avanti” pronunciate dalla conduttrice romana.

In precedenza la sfida tra i due era stata alimentata da Nicola Savino che aveva chiesto ad Alvin di scrivere sulla lavagnetta la conduttrice che vorrebbe l’anno prossimo al timone dell’Isola dei Famosi. L’inviato ha scritto ILARIA prendendo in giro la Blasi che non ama essere chiamata così. La risposta della conduttrice è stata immediata “Te stavo a fa un brutto gesto”. L’ennesimo botta e risposta esilarante che amano i fan.