Marco Mengoni in concerto a Codroipo: scaletta

- Advertisement -

È pronto a prendere il via il tour di Marco Mengoni: scopriamo la scaletta e i dettagli della data zero a Codroipo.

Sta per partire uno dei tour più attesi dell’estate: quello che vedrà protagonista Marco Mengoni negli stadi di tutta Italia. Si parte con la classica data zero, anticipazione del grande tour che verrà nei prossimi mesi. La location sarà quella di Villa Manin, a Codroipo, in provincia di Udine. Ci sono ancora una manciata di biglietti disponibili per assistere allo show, il cui prezzo è di 57,50 euro, unico per tutti i tagliandi per accedere allo show. Chi vuole acquistare il biglietto all’ultimo momento dunque può provare a farlo, per unirsi a tutti gli altri fan pronti ad abbracciare Marco Mengoni nella data d’esordio del suo tour.

Marco Mengoni: la scaletta del concerto a Codroipo

Martedì 14 giugno è la data dunque del concerto di Marco Mengoni a Codroipo. Non è stata annunciata ancora la scaletta, che è quindi inedita e tutta da scoprire, ma sicuramente ampio spazio sarà dato alle canzoni provenienti dall’ultimo cd dell’artista, ovvero. Materia (Terra). Ovviamente, ci saranno anche i più grandi successi della carriera dell’artista, da L’Essenziale con cui ha vinto il Festival di Sanremo, a Pronto a correre e Guerriero. Tanta attesa c’è anche per scoprire se ci saranno ospiti: per la data di Roma del 22 giugno sono già stati annunciati Gazzelle e Madame, presenti nell’ultimo cd dell’artista, per questo show a Codroipo per ora non è stato rivelato nulla, quindi l’eventuale presenza di ospiti rimane un mistero.

In attesa dunque di scoprire la scaletta del concerto di Codroipo e dell’imminente tour negli stadi, vediamo quella che è stata la scaletta degli show dell’artista nell’autunno 2019, per farci un’idea delle canzoni che può cantare, aggiungendo ovviamente quelle dell’ultimo album:

Muhammad Ali

Voglio

Ti ho voluto bene veramente

In un giorno qualunque

Sai che

Everest

Pronto a correre

Buona Vita

La Ragione Del Mondo

Proteggiti da me

Parole in circolo

Dialogo Tra Due Pazzi

La Casa Azul

Onde

Amalia

Guerriero

Calci e pugni

Credimi ancora

Hola

Esseri umani

L’essenziale

Io ti aspetto

Duemila volte