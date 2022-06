Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Treviso: scaletta

- Advertisement -

Arriva finalmente il momento dei Pinguini Tattici Nucelari: il tour comincia da Treviso, scopriamo la scaletta e le informazioni sul concerto.

Pronto a prendere il via uno dei principali tour di quest’estate. Martedì 14 giugno inizierà da Treviso il Dove eravamo rimasti tour, tournée attesissima dai Pinguini Tattici Nucleari, che come tutti gli altri protagonisti del mondo dello spettacolo hanno dovuto attendere ben due anni per tornare in scena, facendo sentire con particolare forza la loro voce. A più riprese la band ha infatti protestato per la scarsa attenzione riservata ai lavoratori dello spettacolo durante i due anni di pandemia trascorsi, durante i quali il settore si è completamente fermato e ha fatto tanta fatica a ripartire. Ora però tutto volge al ritorno alla normalità e anche i Pinguini Tattici Nucelari sono pronti a riprendere la loro marcia, iniziando un lunghissimo tour con la data di Treviso.

Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta del concerto a Treviso

Si parte da Treviso dunque. In particolare da Conegliano, alla Zoppas Arena, dove martedì 14 giugno la band sarà di scena e porterà sul palco i più grandi successi della propria discografia. Dai primi brani come Irene e Tetris alle canzoni presenti negli ultimi lavori del gruppo: l’album Fuori dall’Hype e l’Ep Ahia. Ovviamente ci sarà spazio anche per l’ultimo singolo dei Pinguini, Giovanni Wannabe, che sta dominando le rotazioni radiofoniche ed è destinato a farlo per tutta l’estate.

Nel dettaglio, la scaletta non è stata ancora ufficializzata. La band ha stuzzicato i fan con alcuni spoiler, rivelando alcune canzoni che ci saranno nella scaletta come Irene, Bergamo e altri brani famosissimi come Ringo Starr e La storia infinita. In attesa dunque di scoprire la lista ufficiale dei brani, vediamo la scaletta del 2019, che ovviamente mancava dei brani dell’Ep Hype:

Tetris

Monopoli

Le Gentil

La strategia della tenzone

Nonono

Fuori dall’hype

Sashimi

Gioventù Brucata

Verdura

Antartide

Cancelleria

Bagatelle

Freddie

Montanelli (Intro)

Sciare

Irene