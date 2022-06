The Handmaid’s Tale 5 quando esce: data di uscita e FOTO

- Advertisement -

Quando esce The Handmaid’s Tale 5? I fan della serie TV hanno finalmente una data d’uscita ufficiale, con tanto di prime FOTO.

Annunciata la data d’uscita ufficiale di The Handmaid’s Tale 5. Dopo la conclusione drammatica ed esaltante della quarta stagione, c’è tanto da scoprire nei nuovi episodi. Ora sappiamo quando usciranno e in aggiunta vi anche qualche foto.

The Handmaid’s Tale 5 quando esce

Quali saranno le conseguenze delle azioni di June? Il finale di The Handmaid’s Tale 4 è stato a dir poco sorprendente. È inutile dire che la protagonista sia ormai ben altra persona rispetto a quella messa in fuga nel primo episodio della serie. A che mondo appartiene? Ha lottato per uscire e ora? June Osborne tornerà prima di quanto possiate pensare.

Quando esce The Handmaid’s Tale 5? Il 14 settembre 2022. Questa è la data d’uscita per gli Stati Uniti. Ci si attende un annuncio anche per l’Italia, che vada a discostarsi di poco dal giorno indicato. Arriverà probabilmente ancora una volta in esclusiva su Tim Vision, per poi trovare spazio in seguito su Prime Video.

The Handmaid’s Tale 5 trama anticipazioni

June ha rimesso piede a Gilead nel finale della quarta stagione. Affiancata da altre rifugiate, ha potuto ottenere la sua vendetta contro uno degli uomini che maggiormente l’ha ferita, traumatizzata e violata in tanti sensi: il Comandante Waterford.

La sua morte avrà però un costo. Abbiamo già visto come Luke ne sia quasi spaventato. L’ha vista tornare a casa, stretta a Nicole. Lei gli ha chiesto qualche minuto prima di tornare nell’oscurità e lasciarsi tutto alle spalle. Quella vita appartiene alla vecchia June e in quei panni lei non sa più starci. Dovrà dunque fronteggiare le conseguenze, lottando con se stessa per ridefinire la propria identità e il proprio scopo. A Gilead, intanto, il Comandante Lawrence lavora con zia Lydia per riformare lo Stato e salire al potere. June è sul piede di guerra e ora più che mai il suo unico pensiero pare essere Hannah.

The Handmaid’s Tale 4 come finisce

Se non ricordate esattamente come finisce The Handmaid’s Tale 4, vi rinfreschiamo la memoria. Fred sta per ricevere l’immunità per aver collaborato. June non riesce a crederci e ne discute fortemente con Tuello. Serena torna a collaborare con il marito, riscrivendo i suoi discorsi come un tempo. Vuole un futuro e una famiglia. La sua gravidanza le ha ridonato forza e speranza.

Lawrence propone a Tuello uno scambio. Vuole Fred e in cambio darà al Canada 22 donne. June costringe di fatto l’uomo ad accettare e così Fred viene catturato mentre crede di andare a Ginevra per discutere dell’accordo. Viene portato a Gilead, dove ad attenderlo vi sono Lawrence e Nick. Ormai è un traditore e non sanno cosa farsene di lui.

Condotto in un bosco, scopre come June e Nick siano sempre stati amanti. Qui ad attenderlo non vi è soltanto lei ma anche altre donen scappate da Gilead, tra le quali Emily. L’uomo è costretto a correre tra gli alberi, come più volte hanno fatto le donne cui hanno dato la caccia. Corre per avere salva la vita ma non ha scampo. Viene raggiunto e travolto dalla furia mortale delle donne cui ha fatto del male.

A Toronto, intanto, l’inserviente che apre la posta di Serena vi trova la fede di Fred e il suo dito mozzato. Il corpo viene invece appeso privo di testa a Gilead, con la scritta “Nolite te bastardes carborundorum”. June torna a casa, sporca di sangue, per stringere Nicole un’ultima volta. Luke non crede ai suoi occhi e lei gli chiede qualche minuti per dire addio. Solo qualche minuto prima di dover fronteggiare le proprie azioni.