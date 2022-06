Ariete in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Ariete inizia il proprio tour esibendosi al Carroponte di Milano: scopriamo tutto ciò che sappiamo sullo show.

È pronto a prendere il via il primo attesissimo tour di Ariete. La giovane artista romana è stata una delle rivelazioni dell’ultimo anno, emergendo dal panorama indie italiano fino a diventare uno dei principali talenti emergenti della scena musicale italiana. Il 2022 si sta rivelando l’anno della sua consacrazione, con la pubblicazione del suo primo album dal titolo Specchio, e l’avvio del suo primissimo tour in giro per l’Italia. Si parte da Milano, dove Ariete si esibirà mercoledì 15 giugno al Carroponte nel recupero delle due date previste originariamente all’Alcatraz. Scopriamo dunque la scaletta dello show.

Ariete: la scaletta del concerto a Milano

È tanta l’attesa per l’avvio del tour di Ariete, previsto per mercoledì 15 giugno a Milano. La giovane artista romana non ha rivelato la scaletta degli show del suo tour, ma ha pubblicato una lista di canzoni, coi titoli oscurati, che rappresenta la scaletta. È una lista lunga, quindi è molto probabile che Ariete darà spazio a praticamente tutta la sua discografia, che si articola in un album e una raccolta, che contiene due ep originariamente pubblicati separatamente.

Prima di Specchio, Ariete ha dato alle stampe gli ep Spazio e 18 anni, confluiti poi nella raccolta intitolata Ariete. Sono tanti i brani di successi contenuti in questa breve discografia della cantante, dai primi successi come Pillole e Amianto fino a L’ultima notte, brano che ha dominato l’ultima estate facendo da colonna sonora alla pubblicità del Cornetto Algida. Poi spazio chiaramente a tutti i brani di Specchio, dai singoli che hanno anticipato il cd come L e Club ad altri successi come Castelli di lenzuola o Spifferi.

Tanta attesa dunque per l’inizio del tour, in attesa di scoprire con ufficialità la scaletta dei concerti di Ariete, pronta a vivere un’estate da protagonista.