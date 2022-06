Green Day in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

I Green Day arrivano a Milano per il primo dei loro concerti italiani: scopriamo la scaletta dello show della band.

Arriva uno dei momenti più attesi dell’estate musicale italiana. I Green Day sbarcano sulla penisola per due concerti che promettono spettacolo. Si parte da Milano, dove la band si unisce al ricchissimo evento degli I-Days che hanno già visto esibirsi un’altra famosissima band del panorama musicale mondiale come gli Imagine Dragons. La rassegna dunque si arricchisce con l’arrivo anche dei Green Day, che sbarcano finalmente in Italia con due anni di ritardo. Lo show della band a Milano era previsto per il 2020, poi è arrivata alla pandemia che ha causato i continui rinvii e ora, a due anni di distanza, finalmente arriva l’attesissimo show. Andiamo a scoprire la scaletta del concerto dei Green Day a Milano.

Green Day: la scaletta del concerto a Milano

Martedì 14 giugno i Green Days saranno di scena all’Ippodromo Milano Trenno. Sarà il primo dei due concerti italiani della band, che il giorno dopo invece salirà sul palco di un altro attesissimo evento come il Firenze Rocks. I Green Day sono al momento coinvolti in un ricchissimo tour europeo e proprio da quelle date possiamo farci un’idea della scaletta del concerto milanese della band.

Tra vecchi successi e canzoni più recenti, i Green Day sono pronti a intrattenere i tanti fan che giungeranno a Milano per ascoltarli con una scaletta ricchissima. Scopriamo dunque i brani che con tutta probabilità saranno suonati durante la serata milanese dai Green Day:

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Pollyanna

Boulevard of Broken Dreams

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin’ a Ride

Stuck With Me

Rock and Roll All Nite

Brain Stew

St. Jimmy

When I Come Around

21 Guns

Minority

Knowledge

Basket Case

She

King for a Day

Shout

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Good Riddance (Time of Your Life)