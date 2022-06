Only Murders in the Building 2 trailer: quando esce e dove vederla

- Advertisement -

Quando esce Only Murders in the Building 2? La serie con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short si mostra in un trailer.

Un interessante sguardo a Only Murders in the Building 2. Ecco il trailer della seconda stagione, dopo il finale a dir poco interessante della prima. Sono tante le domande in sospeso che necessitano risposta.

Only Murders in the Building 2 quando esce e quante puntate

Quando esce Only Murders in the Building 2? Ancora un po’ di pazienza e i nuovi episodi saranno disponibili in streaming. La data d’uscita è stata fissata per il 28 giugno 2022. Un totale di 10 episodi, che usciranno in quest’ordine:

Puntata 1 – 28 giugno

Puntata 2 – 28 giugno

Puntata 3 – 5 luglio

Puntata 4 – 12 luglio

Puntata 5 – 19 luglio

Puntata 6 – 26 luglio

Puntata 7 – 2 agosto

Puntata 8 – 9 agosto

Puntata 9 – 16 agosto

Puntata 10 – 23 agosto

Only Murders in the Building 2 dove vedere

Chiunque voglia vedere Only Murders in the Building 2 dovrà fare accesso al proprio account Disney+, considerando come in Italia la piattaforma abbia l’esclusiva della serie TV. L’app è disponibile su tutti i dispositivi, come smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Only Murders in the Building 2 trailer

Only Murders in the Building 2 trama

Nel finale della prima stagione scopriamo come qualcuno abbia ucciso Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia. Charles e Oliver trovano sul luogo del delitto Mabel, che si dichiara innocente. Sopraggiunge però la polizia e la situazione si complica non poco. In Only Murders in the Building 2 i tre saranno implicati nell’omicidio di Bunny, ritrovandosi al centro di un podcast rivale. Saranno inoltre alle prese con un gruppo di vicini convinti della loro colpevolezza.