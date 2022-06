Bianca Atzei prima e dopo chirurgia: rifatta?

- Advertisement -

Bianca Atzei: scopriamo quanto è cambiata negli anni la cantante e proviamo a rispondere alla domanda se si sia sottoposta a interventi chirurgici.

Una voce incantevole e un corpo da urlo: Bianca Atzei è sicuramente un personaggio molto amato del mondo dello spettacolo. Milanese, classe 1987, la carriera musicale di Bianca atzei ha inizio nel 2011 e da quel momento la cantante ha preso parte a due edizioni del Festival di Sanremo. Intanto, l’artista è diventata anche un personaggio televisivo, con l’apparizione in diversi programmi e l’esperienza all’Isola dei famosi. Oggi Bianca Atzei ha 35 anni: scopriamo quanto è cambiata con gli anni.

Bianca Aztei prima e dopo: la mano del chirurgo

In molti hanno sottolineato i cambiamenti di Bianca Atzei nel corso degli anni, domandandosi se dietro a questi si celasse la mano del chirurgo. La stessa cantante si è espressa a riguardo al tempo della sua esperienza all’Isola dei famosi, rivelando di essersi rifatta il seno. A giudicare dalle foto, sembra che la cantante abbia anche ritoccato il viso, in particolare le labbra e gli zigomi, con delle punturine di filler per rendere queste zone più gonfie. A tal proposito la cantante non ha mai fatto rivelazioni, quindi a differenza dell’intervento al seno, non è sicuro che Bianca Atzei abbia apportato cambiamenti al volto con la chirurgia estetica.

Che si sia sottoposta o meno a interventi chirurgici, Bianca Atzei mantiene comunque il suo aspetto bellissimo e naturale. La cantante col passare degli anni ha mantenuto sempre viva la propria identità, cambiando ma non sconvolgendo mai il proprio aspetto estetico e anche gli eventuali interventi chirurgici sono stati lievi e poco invasivi.

Ora, a 35 anni e con una sostanziosa carriera alle spalle, Bianca Atzei rimane un punto di riferimento nel panorama musicale. Quest’anno è uscito il suo secondo album, dal titolo Veronica, con cui la cantante è tornata al grande pubblico.