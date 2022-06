Lorde in concerto a Roma: scaletta

- Advertisement -

Lorde arriva in Italia col suo The Solar Power Tour: scopriamo le informazioni e la scaletta del concerto di Roma.

È l’estate della ripartenza per la musica e sicuramente è un’estate ricca di appuntamenti e sorprese. Tra i concerti più attesi a Roma c’è sicuramente quello di Lorde, che giovedì 16 giugno sarà di scena all‘Auditorium Parco della Musica per il primo dei due concerti italiani in programma. L’artista tornerà in scena infatti il giorno dopo a Verona, prima di riprendere il via col suo tour europeo. Andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sul concerto romano e la possibile scaletta.

Lorde: la scaletta del concerto a Roma

Torna in Italia a distanza di cinque anni dunque Lorde, che l’ultima volta si è esibita al Fabrique di Milano nel 2017, quando portava in giro il disco Melodrama, un lavoro molto apprezzato in tutto il mondo. Ora la cantante neozelandese torna in Italia, cambiando location perché sarà di scena a Roma e Verona, e con sé ha un nuovissimo album, Solar Power, un lavoro realizzate all’insegna della lotta in difesa dell’ambiente contro l’inquinamento e il cambiamento climatico. L’attenzione al green è al centro del tour di Lorde, perché il march è composto da felpe e t-shirt realizzate con materiali completamente riciclabile. Un tour unico nel suo genere quindi, che mostra il grande impegno di Lorde in questa battaglia per il pianeta.

La sua musica e la sua lotta arrivano dunque a Roma, ecco quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto di giovedì 16 giugno all’Auditorium Parco della musica:

Leader of a New Regime

Homemade Dynamite

Buzzcut Season

Stoned at the Nail Salon

Fallen Fruit

The Path

California

Ribs

Hard Feelings

Dominoes

Loveless

Liability

Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

Mood Ring

Sober

Supercut

Perfect Places

Solar Power

Green Light

Oceanic Feeling

Helen of Troy

Royals

Team