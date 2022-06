Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Padova: scaletta

- Advertisement -

I Pinguini Tattici Nucleari vanno avanti nel loro tour con la seconda data a Padova: scopriamo la scaletta del concerto.

È finalmente iniziato uno dei tour più attesi dell’estate: il Dove eravamo rimasti tour dei Pinguini Tattici Nucleari. La tournée ha avuto inizio martedì 14 maggio a Conegliano, Treviso, e ora continua con la seconda data, ancora in Veneto, ma stavolta a Padova. Giovedì 16 giugno la band bergamasca dunque sarà di scena alla Kioene Arena di Padova, con l’inizio del concerto previsto per le ore 21:30. Andiamo dunque a scoprire quella che sarà la scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Padova.

Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta del concerto di Padova

Giovedì 16 giugno dunque i Pinguini Tattici Nucleari saranno di scena alla Kioene Arena di Padova. L’attesa dei fan per scoprire la scaletta del tour è stata a dir poco febbrile. La band si è divertita a stuzzicare la curiosità dei fan su Instagram con molte domande su quali canzoni volessero ascoltare, ma rivelando poco fino all’esordio del loro tour alla Zoppas Arena di Treviso. Dopo quella prima data, abbiamo scoperto la scaletta che dovrebbe accompagnare la band per i loro concerti in giro per l’Italia.

Ci saranno tutti i grandi successi della discografia dei Pinguini Tattici Nucleari, dall’ultimo singolo, Giovani Wannabe, alle canzoni contenute nell’ultimo Ep Ahia!, fino a successi del passato come Irene e Tetris. Una scaletta ricchissima dunque per uno dei tour più attesi di tutta l’estate. Ecco dunque la lista delle canzoni che dovrebbe essere protagonista della serata a Padova dei Pinguini Tattici Nucleari:

Intro

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole (in acustico)

La storia infinita (in acustico)

Bagatelle (in acustico)

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco