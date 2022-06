Io che amo solo te dove è stato girato: location da Beautiful

- Advertisement -

Io che amo solo te è una commedia romantica diretta da Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Scopriamo dove è stato girato questo film.

Un bel successo del 2015, questo film di Marco Ponti (Santa Maradona, A/R – Andata e ritorno) con la coppia Riccardo Scamarcio – Laura Chiatti. Damiano e Chiara stanno per sposarsi, ma i legami tra le rispettive famiglie coinvolgono intrecci amorosi di cui i due giovani non sanno nulla.

Uno degli aspetti che colpiscono maggiormente di Io che amo solo te, però, solo le location da sogno di questa simpatica favola romantica: volete sapere dov’è stato girato il film? Continuate a leggere per la risposta!

Io che amo solo te: le location del film

Il film rispetta l’ambientazione originale del libro da cui è tratto, l’omonimo romanzo di Luca Bianchini uscito nel 2013, ovvero il paese di Polignano a Mare, nel quale è stato girato quasi interamente Io che amo solo te. Tra le cose da vedere in questa location da sogno il celebre centro storico. Tra le viuzze che ricordano la dominazione islamica si snodano i tavolini dei ristoranti tipici che danno colore al bianco delle costruzioni. La vista dall’alto della scogliera della città pugliese è impareggiabile dalla terrazza a picco mare che si intravede in diverse inquadrature del film con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio.

A sorprendere della location dove è stato girato Io che amo solo te è lo scorcio della Puglia più famosa al mondo. La spiaggia del film è quella di Lama Monachile, chiamata anche Cala Porto, sempre a Polignano a Mare. Questa piccola località affacciata sull’Adriatico, vicino a Bari, in Puglia, non è solo un rinomato luogo turistico per il suo mare e per le numerose bellezze architettoniche che offre: ha dato i natali a Domenico Modugno. Non solo, proprio la spiaggia di Io che amo solo te è la location scelta da Beautiful per una puntata speciale: il matrimonio di Liam e Hope.

Le uniche scene di Io che amo solo te che sono state girate fuori Polignano e che fanno eccezione sono la masseria, realizzate nella location del relais Il Santissimo a Turi, un paesino nella stessa zona, e alcune scene in interni, girate invece nelle sempre vicine località di Fasano e Martina Franca.