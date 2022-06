Lorde in concerto a Verona: scaletta

- Advertisement -

Secondo appuntamento italiano col tour di Lorde: scopriamo la scaletta del concerto dell’artista a Verona.

Arriva ai suoi appuntamenti italiani del suo tour Lorde, impegnata col Solar Power Tour, la tournée che porta in giro l’ultimo disco della cantante neozelandese. Un lavoro speciale, perché è stato realizzato in nome della lotta contro il cambiamento climatico e l’inquinamento. Un impegno importante, che ha portato Lorde a realizzare un album unico nel suo genere e ad allestire un tour molto attento al tema del green, tanto che il merch ha felpe e t-shirt realizzate solo con materiali riciclabili e anche il packaging del cd è realizzato in maniera speciale ed ecologica. Un appuntamento importante dunque, per un concerto unico nel suo genere.

Lorde: la scaletta del concerto a Verona

Venerdì 17 giugno dunque Lorde sarà di scena al Castello di Villafranca di Verona. Dopo la data a Roma all’Auditorium Parco della Musica, la neozelandese sarà protagonista dunque del suo secondo concerto italiano, prima di riprendere la marcia in giro per l’Europa. Lorde torna in Italia a cinque anni di distanza dall’ultima volta, quando nel lontano 2017 si esibì al Fabrique di Milano. Lo fa con una maturità artistica del tutto nuova che si riflette sulla ricca scaletta, composta dai brani che compongono l’ultimo album, ma anche dai grandi successi del passato, come la leggendaria Royals che ha di fatto lanciato la sua carriera.

Attesa alle stelle dunque per il secondo concerto italiano di quest’estate di Lorde, andiamo a scoprire quella che dovrebbe essere la scaletta dello show:

Leader of a New Regime

Homemade Dynamite

Buzzcut Season

Stoned at the Nail Salon

Fallen Fruit

The Path

California

Ribs

Hard Feelings

Dominoes

Loveless

Liability

Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

Mood Ring

Sober

Supercut

Perfect Places

Solar Power

Green Light

Oceanic Feeling

Helen of Troy

Royals

Team