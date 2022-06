Sucu Sucu Malgioglio canzone testo e significato

- Advertisement -

Sucu Sucu è la canzone di Cristiano Malgioglio che punta ad essere hit estiva. Il brano è una cover del Sudamerica

Cristiano Malgioglio si candida ad essere re delle hit estive 2022 con Sucu Sucu. La nuova canzone dell’artista e celebre paroliere di brani indimenticabili per Mina é disponibile su piattaforme digitali dal 24 gennaio. In un’intervista a Leggo il giudice di Tale e Quale show ha rivelato come ha avuto l’intuizione del suo nuovo singolo. L’artista da biondo ciuffo era in volo quando nel suo mp3 è spuntata la versione originale di Sucu Sucu come un lampo di genio Malgioglio ha capito che sarebbe stata la sua canzone dell’estate. Il brano è leggero e sensuale come il videoclip che riecheggia la celebre uscita dall’acqua di Ursula Andress ma in versione maschile.

Sucu Sucu di Cristiano Malgioglio è una cover di un brano sudamericano degli anni sessanta introdotto in Italia da Caterina Valente.

Sucu Sucu testo

Come and do the Sucu Sucu Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

It is becoming the moda, In every big capital.

From Buenos Aires to Paris, From Rajastan to Nepal.

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

Please come with me to (?) This thing is most popular.

I hope you come by my side, How Sucu Sucu you are.

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

– Excuse me, please? – Yes, miss? – What is the Sucu Sucu? – Sucu Sucu is most complicated.

If you comprende Sucu Sucu, you can feel it.

But if you don’t have Sucu Sucu, it is nothing. – Oh! – Sucu Sucu!

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

I am beginning to feel it, Something is making me high.

Everything seems to be giggit, Everything’s so me oh my!

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

Sucu Sucu!

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

Vieni a fare il Sucu Sucu Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu me ne frego.

Sta diventando la moda, in ogni grande capitale.

Da Buenos Aires a Parigi, dal Rajastan al Nepal.

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu me ne frego.

Per favore, vieni con me…Questa cosa è più popolare.

Spero che tu venga al mio fianco, come sei Sucu Sucu.

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu non mi interessa.

Mi scusi, per favore?

– Si Signora?

Cos’è il Sucu Sucu?

Sucu Sucu è il più complicato.

Se comprende Sucu Sucu, puoi sentirlo.

Ma se non hai Sucu Sucu, non è niente.

– Oh!

– Oh!

– Sucu Sucu!

– Sucu Sucu!

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu me ne frego.

Comincio a sentirlo, Qualcosa mi sta facendo sballare.

Tutto sembra essere giggit, tutto è così me oh mio!

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu me ne frego.

– Sucu Sucu!

– Sucu Sucu!

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu non mi interessa.

Sucu Sucu canzone Malgioglio significato

Sucu Sucu nuova canzone di Cristiano Malgioglio ha un significato ironico e piccante. Viene facile intuire il doppio senso della cover che con leggerezza allude all’amore in tutte le sue forme più concrete e appaganti.



Dopo “mi sono innamorato di tuo marito” torna il divertente modo di cavalcare i sound sudamericani del giudice di Tale e Quale Show. La canzone estiva 2022 di Malgioglio è un inno al vivere le avventure lasciando si andare agli istinti e alle emozioni non curandosi del giudizio altrui.