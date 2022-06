The Equalizer 3 quando esce: il cast

- Advertisement -

The Equalizer 3 è il terzo capitolo della saga action-thriller interpretata da Denzel Washington: ecco quando uscirà il film e chi saranno i componenti del cast.

The Equalizer avrà un terzo capitolo! Dopo i film usciti nel 2014 e nel 2015, il ciclo del giustiziere Robert McCall, ispirato alla serie anni Ottanta Un giustiziere a New York, si arricchirà di un ulteriore episodio, sempre diretto da Antoine Fuqua. Ecco tutto ciò che sappiamo sull’uscita e sul cast.

The Equalizer 3: quando esce

L’idea di un terzo film della saga circolava da un po’ di tempo, e alla fine è stato lo stesso protagonista Denzel Washington a confermarla. Lo scorso gennaio, l’attore statunitense ha rivelato che le riprese si sarebbero svolte nel corso del 2022, anche se nessun dettaglio è stato rivelato riguardo la trama.

Successivamente, la produzione ha reso ufficialmente noto la data d’uscita prevista della pellicola: The Equalizer 3 uscirà nelle sale il 1° settembre 2023!

The Equalizer 3: il cast del film

Sarà sicuramente ancora Denzel Washington il protagonista del film, dopo il successo dei due precedenti capitolo. Trama e ambientazione sono ancora un mistero (anche sei in passato il regista Antoine Fuqua aveva detto che gli sarebbe piaciuto un film ambientato in Europa), ma sappiamo già qualcosa su un altro importante componente del cast.

Il 16 giugno è stato infatti comunicato che nel film reciterà anche Dakota Fanning, che così tornerà a lavorare con Denzel Washington per la prima volta da Man on Fire, cult di Tony Scott del 2004 che consacrò l’attore afroamericano in un ruolo d’azione e contribuì a lanciare la carriera dell’allora giovanissima Fanning.

Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo in The Equalizer 3, ma alcune voci sostengono che Dakota Fanning potrebbe interpretare la parte del villain di turno.