Vasco Rossi in concerto a Messina: scaletta

Il tour di Vasco Rossi si appresta a vivere le sue battute finali: il komandante è pronto a esibirsi a Messina, scopriamo la scaletta dello show.

Siamo entrati ufficialmente nella seconda metà del grandioso tour negli stadi di Vasco. Dopo le due straordinarie date di Roma, Vasco è pronto a dirigersi al sud, alla volta di Messina. Venerdì 17 giugno l’artista sarà di scena allo Stadio Franco Scoglio di Messina per un evento pronto a calamitare l’attenzione nella città siciliana. Il concerto è in programma alle ore 21:00 e in vista dello spostamento di tantissime persone, pronte a recarsi allo stadio per ascoltare le canzoni di Vasco, la città sarà interessata a molte limitazioni che riguardano la circolazione nelle aree limitrofe all’impianto. Messina si prepara ad accogliere Vasco dunque, per una serata molto attesa: scopriamo la scaletta dello show.

Vasco Rossi: la scaletta del concerto a Messina

Conosciamo ormai benissimo la scaletta del tour di Vasco Rossi negli stadi, un mix di quasi trenta brani pronto a infiammare i fan. La lista contiene grandi successi del passato e brani più recenti, un saggio della vasta discografia di Vasco Rossi. Attesa alle stelle dunque per la quartultima tappa del tour di Vasco, prima delle date di Bari, Ancona e di Torino, dove è previsto il gran finale.

Andiamo dunque a leggere la scaletta del concerto di Vasco Rossi allo stadio Franco Scoglio di Messina, in programma venerdì 17 giugno:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara