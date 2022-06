You don’t know me: trama e cast della serie TV su Netflix

- Advertisement -

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su You don’t know me, serie TV britannica presente in streaming su Netflix dal 17 giugno.

Trama, cast e quanti episodi per You don’t know me, serie TV creata da Tom Edge e basata sull’omonimo romanzo crime di Imran Mahmood. Diretto da Sarmad Masud, questo show è in streaming dal 17 giugno.

You don’t know me trama e cast

La storia di You don’t know me ha inizio con un giovane uomo accusato di omicidio. Tutte le prove mirano contro di lui, indicandolo come colpevole. Gli inquirenti sanno che conosceva la vittima, che la sua auto è stata vista nell’area dell’omicidio. A ciò si aggiunge il fatto che il sangue del defunto è presente sotto le sue unghie e l’arma del delitto è stata rinvenuta in casa sua. Nonostante tutto ciò, che pare condurre a un semplice caso chiuso, il protagonista si dichiara innocente ed è pronto a lottare.

Decide di licenziare il suo avvocato, considerando d’avere migliori chance da solo. Secondo il difensore, infatti, lui era di certo colpevole. Si dichiara innocente durante l’arringa finale che sostiene da sé. Racconta la propria storia per convincere la giuria. Ciò vuol dire parlare della sua fidanzata, donna misteriosa che potrebbe essere la chiave di volta dell’intera vicenda.

Scopriamo il cast protagonista di You don’t know me:

Samuel Adewunmi è Hero

Sophie Wilde è Kyra

Bukky Bakray è Bless

Roger Nsengiyumva è Jamil

Tuwaine Barrett è Curt

Yetunde Oduwole è Adebi

Nicholas Khan è Sam

You don’t know me trailer

You don’t know me quanti episodi

You don’t know me è una miniserie composta da quattro episodi. Un racconto breve andato in onda su BBC sul finire del 2021 e giunto su Netflix il 17 giugno. Tutte le puntate sono disponibili in streaming sulla piattaforma, la cui app è visibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.