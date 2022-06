Gemitaiz in concerto a Roma: scaletta

- Advertisement -

Gemitaiz è pronto a partire col suo tour estivo: scopriamo la scaletta del concerto del rapper nella sua Roma.

Anche Gemitaiz è pronto a partire col suo tour estivo. Il rapper è reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album, Eclissi, un cd che ha offerto una poetica diversa. Abbiamo visto Gemitaiz sotto una luce differente, più dark e intimistica, un prodotto diverso che ha reso ancora meglio l’eccezionale ecletticità di uno dei protagonisti più importanti della scena rap del momento. Gemitaiz è quindi pronto a portare in tour i brani di questo album, ma anche quelli dell’ultimi mixtape, il nono capitolo della saga Quello che vi consiglio. Andiamo dunque a scoprire la possibile la scaletta della prima data del tour a Roma.

Gemitaiz: la scaletta del concerto a Roma

Gemitaiz sarà di scena all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito dell’evento Rock in Roma, uno dei più attesi dell’estate nella Capitale, sabato 18 giugno. Sarà la prima data del tour estivo di Gemitaiz, che andrà avanti fino al 27 agosto, con nove date che vedranno il rapper esibirsi in giro per l’Italia.

Per quanto riguarda la scaletta, non è stata rivelata alcuna notizia ufficiale per cui non è disponibile la lista delle canzoni scelta da Gemitaiz per il suo tour. Senza dubbio vedremo i brani di Eclissi, ma anche quello di Quello che vi consiglio volume 9 e i successi del passato della discografia del rapper. Alta l’attesa anche per scoprire se ci saranno ospiti, soprattutto per ciò che riguarda la data di Roma, dove potrebbe intervenire artisti che hanno collaborato molte volte con Gemitaiz come Noyz Narcos, Coez o Achille Lauro. Nessuna notizia certa, ma sarà tutto da scoprire.

Intanto, vediamo quello che è il calendario con i concerti estivi di Gemitaiz:

18 GIUGNO 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

28 GIUGNO 2022 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

5 LUGLIO 2022 – LEGNANO (MI) – RUGBYSOUND

6 LUGLIO 2022 – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

9 LUGLIO 2022 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA FESTIVAL

16 LUGLIO 2022 – BRESCIA – ARENA CAMPOMARTE

22 LUGLIO 2022 – CATANIA – CATANIA SUMMER FEST (VILLA BELLINI)

17 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR)

27 AGOSTO 2022 – PRATO – PRATO È SPETTACOLO