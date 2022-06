Paul McCartney tour 2022 80 anni sul palco: l’attesa dei fan in Italia

- Advertisement -

Paul McCartney ha festeggiato gli 80 anni sul palco. L’artista era infatti impegnato con il Got Back Tour che ha attraversato il Nord America.

Al MetLife Stadium a East Rutherford si è concluso il Got Back Tour 2022 di Paul McCartney. L’artista britannico è infatti tornato sul palco a tre anni di distanza dall’ultima volta con 14 date in giro per il Nord America. L’ultima tappa del tour è stata l’occasione per festeggiare gli 80 anni di Macca che per celebrare il suo compleanno ha invitato sul palco Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi. Davanti a 50 mila spettatori, Paul McCartney ha cantato insieme a Springsteen le canzoni “Glory Days” e “I Wanna Be Your Man”. Jon Bon Jovi è invece salito sul palco successivamente per cantare il classico Happy Birthday. “Qualcuno tra il pubblico ha festeggiato il compleanno?” ha chiesto McCartney, presentando la canzone “Birthday” come fa di solito durante il tour. “So che è il compleanno di qualcuno”, ha detto Bon Jovi, apparendo sul palco con dei palloncini.

Il Boss è tornato a suonare la chitarra alla fine del medley di chiusura dello spettacolo “Abbey Road”, scambiando assoli con i compagni di band di McCartney. Un tour di straordinario successo per Paul McCartney che tornerà in concerto in Inghilterra il 25 giugno al Festival di Glastonbury. Si tratta dell’unica data in programma per il momento con i fan italiani che aspettano di poter rivedere l’ex Beatle dopo l’annuncio di due date in Italia nel 2020 a Lucca e Napoli. Purtroppo causa pandemia i due spettacoli sono stati definitivamente cancellati e non si hanno notizie di nuovi concerti. La speranza è di poter rivedere Paul McCartney nel 2023 con un tour in Europa che possa toccare anche l’Italia. Nel frattempo i concerti negli Stati Uniti hanno confermato la splendida forma del cantautore che a 80 anni ha costruito uno spettacolo memorabile. Questa la scaletta dell’ultimo concerto del tour Got Back:

“Can’t Buy Me Love”

“Junior’s Farm”

“Letting Go”

“Got to Get You Into My Life”

“Come On to Me”

“Let Me Roll It”

“Getting Better”

“Let ‘Em In”

“My Valentine”

“Nineteen Hundred and Eighty-Five”

“Maybe I’m Amazed”

“I’ve Just Seen a Face”

“In Spite of All the Danger”

“Love Me Do”

“Dance Tonight”

“Blackbird”

“Here Today”

“New”

“Lady Madonna”

“Fuh You”

“Jet”

“Being for the Benefit of Mr. Kite!”

“Something”

“Ob-La-Di, Ob-La-Da”

“You Never Give Me Your Money”

“She Came in Through the Bathroom Window”

“Get Back”

“Band on the Run”

“Glory Days” (with Bruce Springsteen)

“I Wanna Be Your Man” (with Bruce Springsteen)

“Live and Let Die”

“Hey Jude”

“I’ve Got a Feeling”

“Happy Birthday” (sung by Jon Bon Jovi)

“Birthday”

“Helter Skelter”

“Golden Slumbers”

“Carry That Weight”

“The End” (with Bruce Springsteen)