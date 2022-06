Scaletta concerto Venditti e De Gregori a Roma

- Advertisement -

Venditti e De Gregori scaletta concerto evento a Roma. Il 18 giugno va in scena lo spettacolo dei due cantautori allo Stadio Olimpico

Antonello Venditti e Francesco De Gregori tornano insieme sul palco per un concerto evento allo stadio Olimpico di Roma. Uno spettacolo che celebra i 50 anni dall’album Theorius Campus e che ha riacceso nei due amici cantautori la voglia di dividere il palco. Dopo il rinvio a causa della pandemia, il 18 giugno Venditti e De Gregori sono finalmente allo Stadio Olimpico di Roma nella loro città per regalare ai fan uno spettacolo unico e che darà il via al tour estivo. Scopriamo la scaletta del concerto di Venditti e De Gregori.

Venditti e De Gregori scaletta concerto Roma

Venditti e De Gregori si esibiscono insieme per un concerto inedito che darà risalto alle canzoni più famose delle loro straordinarie carriere. Reinterpretazioni, duetti e riarrangiamenti costruiti per l’occasione regaleranno al pubblico presente uno spettacolo senza precedenti. In particolare molto probabilmente Venditti e De Gregori canteranno dal vivo i singoli Generale e Ricordati di me già pubblicati e reinterpretati in coppia. Dalle pubblicazioni sui social si è scoperto che i due cantautori hanno inserito nella scaletta del concerto di Roma anche l’iconica Grazie Roma ma ci sarà spazio per tanti altri successi.

Difficile fare a meno per quanto riguarda De Gregori di canzoni come La donna cannone, La leva calcistica della classe 68, Sempre per sempre, Alice o Titanic. Stesso discorso per Venditti che probabilmente inserirà in scaletta brani come Ci vorrebbe un amico, Unica, Notte prima degli esami, Sotto il segno dei pesci. Ufficialmente non si conosce la scaletta del concerto di Venditti e De Gregori a Roma ma sul palco ci sarà una band composta da undici membri. Sicuramente ci sarà anche spazio per Bomba o non bomba, Attila e la stella e Roma Capoccia già eseguite insieme dal vivo durante il Sotto il sogno dei pesci – The Anniversary Tour di Antonello Venditti.

Il super gruppo unisci i musicisti che hanno collaborato separatamente con i due cantautori. Fabiana Sirigu al violino, Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), le coriste Laura Ugolini e Laura Marafiori, Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax) e Paolo Giovenchi (chitarre). Dopo il concerto di Roma Antonello Venditti e Francesco De Gregori saranno in tour da luglio a settembre: prima tappa a Ferrara il 7 luglio, poi Lucca, Verona, Marostica, Cattolica, Treviso, La Spezia, Chieti, Palmanova, Napoli, Benevento, Fasano, Lecce, Roccella Jonica, Palermo, due date a Taormina, due date di nuovo a Roma a Cavea Auditorium Parco della Musica e infine il 5 settembre a Brescia.