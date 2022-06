Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Firenze: scaletta

- Advertisement -

I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a esibirsi a Firenze nella quarta tappa del loro tour: scopriamo la scaletta dello show.

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari arriva alla quarta tappa del suo percorso. Dopo l’esordio a Treviso e le date di Padova e Brescia, la band è scende nella penisola e sbarca a Firenze, dove si esibirà in due attesissime serate. I due concerti dei Pinguini al Mandela Forum sono completamente sold out e molto attesi dai numerosissimi fan che attendono da ormai due anni questi show, continuamente rinviati a causa della pandemia. Domenica 19 giugno e lunedì 20 giugno dunque i Pinguini sono di scena nel capoluogo toscano, con le esibizioni previste per le ore 21:00 e anticipate dall’esibizione di Claudym. Andiamo dunque a scoprire la scaletta dei due concerti fiorentini dei Pinguini.

Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta dei concerti di Firenze

Doppio appuntamento al Mandela Forum di Firenze dunque per i Pinguini Tattici Nucleari, impegnati domenica 19 giugno e lunedì 20 giugno con la quarta tappa del Dove eravamo rimasti tour. Abbiamo scoperto la scaletta delle precedenti date della tournée ed è ovviamente molto ricca e vasta. Trova spazio gran parte del repertorio della band bergamasca, dai primi successi come Irene e Tetris fino all’ultimo successo: Giovani Wannabe. Spazio anche a versioni in acustico di canzoni amatissime come La storia infinita, Bagatelle e Scatole, tra i momenti sicuramente più attesi del tour.

Due serate molto attese dunque per il pubblico fiorentino pronto ad abbracciare i Pinguini Tattici Nucleari e a cantare a squarciagola le loro canzoni. Ecco la lista di brani che troveranno spazio nella scaletta dei due concerti al Mandela Forum:

Intro

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole (in acustico)

La storia infinita (in acustico)

Bagatelle (in acustico)

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco