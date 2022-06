Scaletta Marco Mengoni concerto Milano San Siro

- Advertisement -

Dopo la data zero di Codroipo, Marco Mengoni sale sul palco di San Siro per il concerto di Milano del suo tour 2022: la scaletta del live

Il 19 giugno 2022 resterà una data fondamentale per la carriera di Marco Mengoni. L’artista salirà per la prima volta sul palco dello stadio San Siro di Milano per il tour 2022. Per la prima volta in carriera, dopo il grande successo dell’Atlantico Tour, la voce di No Stress sarà impegnato in concerti negli stadi. La data zero si è tenuta a Codroipo, poi dopo la tappa di Milano sarà il turno di Roma con lo stadio Olimpico pronto ad accogliere Marco Mengoni. Un grande traguardo per l’artista che ha pubblicato ad inizio 2022 il sesto album “Materia (Terra)” che ha raggiunto oltre 50 mila copie vendute.

L’ultima produzione discografica sarà al centro dello spettacolo del concerto di Milano a San Siro ma per il grande evento ci sarà spazio ovviamente anche per i grandi successi della carriera di Marco Mengoni. Questa la probabile scaletta del concerto di Milano allo Stadio San Siro:

Cambia un uomo

Essere umani

No Stress

Voglio

Muhammad Ali

Solo due satelliti

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Il meno possibile

Parole in circolo

L’essenziale

Non passerai

Onde

Sai che

Hola (I Say)

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Venere e Marte

Come neve

In un giorno qualunque

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Buona vita

La scaletta è quella portata sul palco da Marco Mengoni per la data zero di questo mini tour estivo e a meno di clamorose sorprese o ospiti non annunciati dall’artista dovrebbe essere la stessa che seguirà per il concerto a Milano. Negli ultimi giorni il cantautore ha annunciato che per la data di Roma allo Stadio Olimpico saranno presenti come ospiti Gazzelle e Madame, presenti nell’album Materia (Terra) rispettivamente nelle canzoni Il meno possibile e Mi fiderò.