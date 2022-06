Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023: l’annuncio di Amadeus

- Advertisement -

Chiara Ferragni sarà protagonista al Festival di Sanremo 2023: l’annuncio di Amadeus rivela la prima grande sorpresa della prossima edizione.

Manca ancora parecchio all’edizione 2023 del Festival di Sanremo, ma Amadeus ha già sganciato la bomba: Chiara Ferragni sarà protagonista della kermesse musicale. La super influencer è la prima co-conduttrice annunciata, toccherà a lei aprire e chiudere la prossima edizione del Festival, presenziando così alle due serate più importanti della rassegna. Un grande palcoscenico sicuramente per Chiara Ferragni, che col suo seguito attirerà anche moltissimi spettatori dall’estero. Un colpo da novanta per il Festival, che continua a dimostrare di avere una presa incredibile sul pubblico.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: i dettagli

Amadeus ha fatto l’annuncio durante il Tg1 delle ore 20:00. Il conduttore ha rivelato la presenza della Ferragni al Teatro Ariston per l’inizio del Festival, previsto per martedì 7 febbraio, e per la fine, sabato 11 febbraio 2023. Una notizia che ha ovviamente mandato in visibilio gli spettatori, aumentando già di tantissimo l’hype per la nuova edizione del Festival di Sanremo, sempre più evento calamitante dello spettacolo italiano.

Ora la curiosità sta nello scoprire chi altro farà compagnia a Chiara Ferragni nell’accompagnare Amadeus nella conduzione del Festival. Sono tre i nomi ancora da rivelare, le tre donne che saranno protagoniste delle tre serate centrali, quelle non prenotate dalla superstar Chiara Ferragni. Manca ancora tanto per Sanremo 2023 e probabilmente bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli, ma intanto sappiamo già che Chiara Ferragni ci sarà e se l’inizio è questo, possiamo aspettarci sicuramente grandi cose dalla nuova edizione del Festival.