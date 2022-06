Uncharted streaming: quando esce e dove vedere il film con Tom Holland

- Advertisement -

Quando esce Uncharted in streaming? Ecco la data d’uscita e dove vedere online il film con Tom Holland che ha adattato la celebre saga di Nathan Drake.

Dalle console al cinema, Uncharted è il film che ha realizzato il sogno di moltissimi fan, ovvero adattare la saga videoludica di Naughty Dog con protagonista Nathan Drake. Le aspettative sono state rispettate? Il film ha ricevuto critiche contrastanti e, per quanto strizzi l’occhio al materiale originale, pare adagiarsi su strutture già viste. Il film resta però godibile, nonostante non brilli per innovazione, ed ecco quando esce in streaming.

Uncharted trama e cast

Per il primo film di Uncharted al cinema si è deciso di optare per una origin story. È stato mostrato il primo incontro tra Nathan Drake e Victor “Sully” Sullivan, che avviene in maniera diversa rispetto al videogioco. I due si ritrovano fianco a fianco in un colpo a dir poco sensazionale. Sulle tracce di un tesoro rimasto sepolto per secoli. Per Nathan è una questione ben più importante, rappresenta infatti la sua ultima chance di ritrovare il fratello da tempo perduto.

Ecco il cast di Uncharted:

Tom Holland: Nathan Drake

Mark Wahlberg: Victor Sullivan

Sophia Ali: Chloe Frazer

Antonio Banderas: Moncada

Tati Gabrielle: Braddock

Uncharted streaming: quando esce

Stando alle ultime informazioni in merito, Uncharted uscirà in streaming legale il 15 luglio 2022. Si richiede ancora un po’ di pazienza al pubblico, che intende vedere o rivedere quest’avventura che mescola elementi tratti da svariati capitoli della saga e, infine, promette un secondo capitolo.

Uncharted streaming: dove vedere

Chiunque volesse vedere Uncharted in streaming può già farlo acquistando o noleggiando il film con Tom Holland e Mark Wahlberg. Dal 15 luglio 2022 sarà però disponibile nel catalogo di Netflix. Tutti gli abbonati non dovranno far altro che accedere al proprio account. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.