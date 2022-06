Cosa è successo a Blanco: il cantante in ospedale tour interrotto

- Advertisement -

Blanco ha dovuto interrompere il proprio tour a causa di un incidente: scopriamo cosa è successo al cantante.

Brutta notizie per Blanco e per tutti i suoi fan. Tramite il proprio profilo Instagram, il cantante ha annunciato di essere incappato in un incidente che lo terrà lontano dalle scene per un po’. Per fortuna, l’artista ci ha tenuto a rassicurare tutti sul fatto che non si tratti di nulla di grave, ma comunque dovrà stare a riposo e per un po’ non potrà salire sul palco. Scopriamo dunque quali tappe del tour di Blanco sono rimandate.

Blanco: l’incidente e le date del tour rimandato

Blanco non ha fornito dettagli sull’incidente che lo ha fermato, ma ha annunciato che è stato costretto a rimandare, la data del 24 giugno a Genova. Il concerto nel capoluogo ligure è quindi rimandato a data da destinarsi e lo stesso artista ha annunciato che presto fornirà i dettagli sul recupero. Oltre alla data del tour, l’artista dovrà rinunciare anche all’appuntamento con i Summer Hits giovedì 23 giugno a Roma e alla festa di Radio Deejay prevista per il 25 giugno. Tutti impegni annullati dunque, col tour di Blanco che ripartirà dunque il 1 luglio da Rimini, per continuare la sua corsa per tutta l’estate.

Molti protagonisti del mondo della musica hanno mandato il loro augurio di pronta guarigione al cantante bresciano, da Achille Lauro a Tedua e i Pinguini Tattici Nucleari. Anche tantissimi fan hanno mostrato la loro vicinanza al cantante, con l’augurio di riaccoglierlo il prima possibile in scena a regalare grandi serate come ha fatto per tutta la prima parte della sua tournée in giro per la penisola.