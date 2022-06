Inga Lindstrom Ritorno a casa trama e come finisce

- Advertisement -

Inga Lindstrom è una serie di film tv tedesca d’ambientazione scandinava e di genere sentimentale: scopriamo trama e finale dell’episodio Ritorno a casa.

È uno dei grandi successi della televisione tedesca, anche grazie al solido background di fan fornito dalle opere letterarie di Christiane Sadlo: Inga Lindstrom è una serie di film in onda dal 2004 sulla rete tedesca ZDF, composta da episodi autoconclusivi di un’ora o poco più, che da tempo vengono trasmessi anche in Italia.

Inga Lindstrom – Ritorno a casa: la trama del film

Uscito originariamente con il titolo di Zurück ins Morgen nel dicembre 2016, come parte della tredicesima stagione di Inga Lindstrom, il film tv Ritorno a casa è arrivato in prima tv italiana il 23 agosto 2018.

Emilia Johnson (Klara Deutschmann) è una giovane e neodplomata stilista che ha ottenuto un importante lavoro a Stoccolma, ma prima di partire decide di andare a trovare il padre Caspar (Heikko Deutschmann) a Villié Morgon, la sua città natale.

L’uomo, però, è in una brutta situazione: sua moglie Isabella, madre di Emilia, è misteriosamente scomparsa in Sudamerica, e adesso lui sta ricevendo strane telefonate anonime, che sostengono che non sarebbe morta come tutti pensano. I due decidono di assumere cosìun investigatore privato per far luce sulla vicenda.

Inga Lindstrom – Ritorno a casa: il finale del film

Per Emilia, però, non c’è solo da pensare a cosa è successo a sua madre: durante il periodo che trascorre a Villié Morgon, la ragazza conosce Viktor, affascinante giovane uomo che sta un po’ nella sua stessa situazione, sempre lontano da casa e adesso brevemente di ritorno prima di ripartire di nuovo.

Viktor è venuto a fare visita alla famiglia, soprattutto al fratello Tim, ma anche per lui il ritorno a casa presenta non pochi problemi e incertezze. I due ragazzi finiranno per legare molto e, alla fine innamorarsi. Ma il finale lascia ancora molte questioni aperte, tra cui ovviamente la sorte di Isabella.