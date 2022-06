Sensibile all’estate Jovanotti testo e significato canzone

- Advertisement -

Sensibile all’estate è il nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti: scopriamo il testo e il significato della canzone.

Non poteva mancare chiaramente Lorenzo Jovanotti alla schiera di protagonisti di questa estate. In collaborazione ancora con Sixpm, il cantante ha pubblicato Sensibile all’estate: scopriamo il testo e il significato del brano.

Sensibile all’estate: il significato della canzone di Jovanotti

Il brano ha tutta la carica estiva di Lorenzo Jovanotti, la protagonista è “sensibile all’estate”, si risveglia con l’arrivo del caldo dopo il letargo dell’inverno e torna a vivere, col protagonista disposto a fare di tutto per vivere insieme a lei.

Sensibile all’estate: il testo della canzone di Jovanotti

Sei contenta?

Anche oggi ho fatto sorgere il sole

Ci è voluto un po’ a convincerlo, vedi

Ho dovuto raccontargli di te, ci credi?

Sei contenta? Ho ordinato ai pesci di salutarti

Quando ti saresti immersa nel mare

E nell’aria un profumo orientale

E alle api miele pappa reale

E alle radio suonan quelle canzoni

Che ti fanno stare di buon umore

E agli oroscopi di tutto il pianeta

Ho ordinato il tuo segno fortunato in amore

Cosa non farei per te

Che sei sensibile all’estatе

D’inverno ti nascondi, ma poi

Riprendi i tuoi colori e mi fai:

“Guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda chе sole che c’è là fuori”

Uh-uh-uh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uh-uh-uh

Guarda che sole che c’è là fuori

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale

Sei contenta?

Ho deviato via i pensieri più neri

Spalancato le finestre dei cieli

Perché tu vedessi come ti vedo io da qui

Margherita

Che non ha bisogno di giardiniere

Solo terra, pioggia e un raggio di sole

E amore

E cosa non farei per te

Che sei sensibile all’estate

D’inverno ti nascondi, ma poi

Riprendi i tuoi colori e mi fai:

“Guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda che sole che c’è là fuori”

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale

Mando la luna argentata sulle onde del mare

Metto i sorrisi alle bocche per salutare

E sale sulla pelle, zucchero dentro la frutta

Vita che ritorni a risplendere, vai a tutta

Mille pericoli ovunque stanno in agguato

E la tua faccia nascosta dietro a un gelato

Ci sei riuscita a stupirmi con il coraggio

Di nuovo estate, di nuovo in viaggio

Cosa non farei per te che sei

Sensibile all’estate

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uoh-oh-oh

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura